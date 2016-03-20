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بالفيديو - وفاة 2 وإصابة 49 بعد اشتباكات دموية بين مشجعي الرجاء المغربي

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بالفيديو - وفاة 2 وإصابة 49 بعد اشتباكات دموية بين مشجعي الرجاء المغربي بالفيديو - وفاة 2 وإصابة 49 بعد اشتباكات دموية بين مشجعي الرجاء المغربي

شهدت مباراة الرجاء وشباب الحسيمة في الجولة 21 من الدوري المغربي اشتباكات دامية بين جمهور الأول ادت إلى سقوط قتلى وجرحى.

ففي اللحظات الأخيرة من المباراة التي كانت نتيجتها تشير إلى تقدم الرجاء بهدفين لهدف اندلعت مواجهات دامية بين مجموعتين لتشجيع الفريق، وهما "جرين بويز" و"أولتراس إيجيلز".

وأعلنت وكالة أنباء المغرب عن مصرع شخصين وإصابة 49 بسبب هذه المواجهات الدامية، حسبما أفادت السلطات المحلية لعمالة الدار البيضاء.

وكانت جماهير الرجاء البيضاوي تحتفل بعيد ميلاد الفريق الـ67.

وأشار موقع البطولة المغربي إلى أن الاشتباكات بدأت حين قام قائد مجموعة "جرين بويز" بإشعال شمروخ، ووضعه في يد لاعب الرجاء عصام الراقي، قبل أن يقوم بقذفه في المكان الذي يتواجد به مجموعة "جرين بويز".

بعدها بدأ تراشق الشماريخ لتندلع مواجهات دامية بين الطرفين.

شاهد اللقطات العنيفة من هنا

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فيديو اليوم السابع

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