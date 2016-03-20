رؤى القيادة أسعدت الشعب

اعتبر أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي أن ما ينعم به الوطن وأبناؤه من سعادة ورفاهية لم يكن ليتحقق ويصبح واقعا إلا في ظل قيادة رشيدة تسخر كافة امكانيات وقدرات الوطن وطرح الرؤى والأفكار والمبادرات والخطط والاستراتيجيات الطموحة البناءة وإقامة المشاريع العملاقة من اجل خدمة الانسان وتوفير مقومات الحياة السعيدة الهائنة، والتي جعلت الدولة في مكانة متميزة عربيا واقليميا وعالميا متقدمة بذلك على دول عريقة.

إنجازات

وقال حمد أحمد الرحومي عضو المجلس الوطني الاتحادي: لا أحد ينكر ان الحكومة تعمل بوتيرة عالية جدا لتحقيق القدر المستطاع من السعادة لأبناء الوطن، فنحن نلمس انجازات ملموسة تفوق نظيراتها في جميع دول العالم، لاسيما في ارتفاع نصيب الفرد في الناتج المحلي الاجمالي والرعاية الاجتماعية والصحية والحرية والرفاه الاجتماعي، مشيرا الى ان الامارات وما تقدمه من خدمات اصبحت في مكان متفرد وخاص جدا بين شعوب المنطقة والعالم، ونحن الآن وصلنا الى مرحلة لا نقارن انفسنا بالآخرين بل نقارن انفسنا بانفسنا لإضافة انجازات جديدة على ما تقدم.

وأضاف انه اذا كانت الدولة وصلت الى ما هي عليه من تقدم وتطور في مختلف المجالات الا ان ابناء الوطن ينتظرون تحقيق المزيد في ظل الحكومة الجديدة التي ضمت بشكل مباشر وصريح وزيرا مختصا بالسعادة، الأمر الذي يضعنا امام تحديات جديدة من اجل العمل بفكر جديد وبوتيرة افضل واسرع لانجاز المزيد من الخدمات التي تؤدي دورا في تحقيق السعادة للمواطنين، مشيرا الى انه بالتأكيد هناك جوانب معينة لا تزال بحاجة الى تطوير لتزيد من حالة السعادة، ولكنها تعتبر قليلة مقابل ما تحقق وما تسعى الحكومة والقيادة الى تحقيقه.

وأكد الرحومي ان توفير الخدمات ينعكس ايجابيا وتلقائيا على توفير السعادة حين يجد كل مواطن ما يحتاج اليه بطريقة ميسرة.

قيادة

وقال سالم علي الشحي عضو المجلس الوطني الاتحادي إن ما حققته الدولة من تقدم كبير في اسعاد المواطنين والمقيمين على أرضها وما وصلت اليه من مراتب عربية وعالمية متقدمة في هذا المجال يعد معيارا لقرب القيادة الرشيدة من شعبها ونزول اصحاب السمو الحكام والشيوخ الى الميدان بانفسهم وتلمسهم لاحتياجاته وحرصها على تحقيق احد اهم اهدافها الا وهو اسعاد الشعب والتي انطلقت في تحقيقه لتوفير الخدمات المتميزة والمتطورة في كافة القطاعات والمجالات سواء على صعيد المؤسسات والوزارات الاتحادية او المؤسسات المحلية في سعيها نحو الافضل من حيث الجودة والتميز في توفير الخدمات.

واوضح الشحي ان ابناء الوطن والقيادة يشعرون بأنهم أسرة واحدة يظللها الامن والامان وهذا في حد ذاته مصدر سعادة غامرة للجميع.

مقومات

وقالت ناعمة عبد الله الشرهان عضوة المجلس الوطني الاتحادي: نحمد الله على ما انعم الله علينا بقيادة رشيدة ومخلصة جعلت جميع ابناء الوطن والمقيمين على ارض الإمارات يعيشون في سعادة يتجسد مفهومها في ما نراه من امن واستقرار وخدمات متقدمة ورفاهية ينعم بها الجميع، لانه لن توجد تنمية بدون توافر كل تلك المقومات الاساسية في حياة اي دولة او شعب، وهذا ينعكس ايجابا على توفير السعادة في ربوع الوطن.

وأضافت: نشعر في الامارات بانه لا توجد حدود بيننا وبين القيادة، فالابواب مفتوحة بين القيادة وجميع أبناء الإمارات، والفرق بين الإمارات والدول الأخرى يدركه الجميع في الخدمات وما وصلت اليه الامارات من تطور كبير في مختلف القطاعات، التي انعكست على سعادة الناس.