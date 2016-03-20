مسؤولو عجمان: السعادة غاية تدفعنا للوصول إلى الجمهور

أجمع مسؤولو الدوائر الاتحادية في عجمان، على ضرورة تعزيز السعادة، وتحقيق رضا المتعاملين عبر خطط وبرامج ترمي إلى إسعاد جميع أفراد المجتمع، وترسيخ مفهوم السعادة لدى العاملين في الدوائر الحكومية بالتدريب والتطوير، مشيرين إلى أن رؤية القيادة الرشيدة في الدولة تطالب الجميع بالابتكار والإبداع في تطوير الخدمات والوصول إلى الأفراد في مواقعهم، وتوفير الخدمات بكل سلاسة ويسر.

عدد المراجعين

وقال العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان: نعمل ضمن توجيهات واستراتيجية وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز مؤشر السعادة ضمن الخطط والبرامج التي وضعتها حكومتنا الرشيدة، والمتمثلة في تطوير الخدمات والتوجه نحو الخدمات الذكية، وتقليل عدد المراجعين، والوصول بالخدمة إلى المتعاملين في مواقعهم، مشيراً إلى أن القيادة العامة لشرطة عجمان، زادت عدد نوافذ الخدمة في مقر إدارة المرور والترخيص، وقلصت زمن إصدار ملكيات المركبات ورخص القيادة.

وأفاد بأنه تم إطلاق العديد من المبادرات والحملات المجتمعية التي تسهم في إسعاد المجتمع منها.

بوابة السعادة

من جانبه، كشف العميد محمد عبد الله علوان مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، عن توفير بوابة إلكترونية لقياس سعادة الجمهور، من خلال الخدمات المقدمة لهم، وذلك عن طريق الرقي بالخدمات وتقليص الإجراءات والإسراع في إنجاز المعاملات والتوجه نحو الخدمات الذكية والإلكترونية، مشيراً إلى إضافات جديدة بمقر الإدارة، تتناسب وراحة الجمهور.

السعادة غاية

وفي السياق، قال حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، إن إسعاد الجمهور أصبح غاية جميع المؤسسات والعاملين في الدولة، توافقاً مع توجهات ورؤية القيادة الرشيدة التي وضعت خططاً ومؤشرات يتم تنفيذها في جميع الوزارات والدوائر الحكومية لإسعاد أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن منطقة عجمان الطبية، تعمل في هذا الإطار، من خلال الخدمات العلاجية التي تقدمها المستشفيات والمراكز الصحية، بالاهتمام بالطفل والأم والأسرة.