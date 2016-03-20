جابر نصار يقترح إنشاء جامعة لـ"العلوم الإنسانية" لتقليل الأعداد بـ"القاهرة"

اقترح الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، حلا لمشكلة الأعداد الزائدة التى تعانى منها جامعة القاهرة، قائلا: " أقترح إنشاء جامعة أخرى للعلوم الإنسانية لتقليل الأعداد فى جامعة القاهرة، لأنها رمز لا يصح تفتيتها، ولا يصح أن نقسم الجامعة ونخسر السمعة الدولية وتصبح ما بين جامعة القاهرة "أ" وجامعة القاهرة "ب".

وأضاف نصار، لـ"اليوم السابع"، أن جامعة القاهرة هى أول جامعة فى العالم فى النشر العلمى الدولى، وتساهم بـ 40% من حصة مصر فى النشر الدولى، و25% من حصة العالم العربى، قائلا:"وصلنا الآن إلى أكثر من 4 آلاف بحث دولى، كما أن هناك جزء من النقاط التى يتم تقييم الجامعات بناء عليها فى التصنيفات الدولية على عدد الطلاب الوافدين ونسبتهم إلى عدد الطلاب ونسبة الأساتذة الوافدين إلى عدد أساتذة الجامعة".

وأوضح أن جامعة القاهرة أكبر جامعة مدنية فى العالم تستقبل وافدين فى الدراسات العليا والبكالوريوس، لكن بالنسبة للعدد الإجمالى تكون نسبتهم قليلة، قائلا: "هناك جامعة إسرائيلية بها 50 طالبا وافدا، على سبيل المثال و3000 طالب إجمالى فتحصل على نسبة أعلى من جامعة القاهرة فى التصنيف الدولى للجامعات، لذلك فإن جامعة القاهرة داخل التصنيف بجودة التعليم والبحث العلمى".

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