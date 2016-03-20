أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جابر نصار يقترح إنشاء جامعة لـ"العلوم الإنسانية" لتقليل الأعداد بـ"القاهرة"

Google+ Print
جابر نصار يقترح إنشاء جامعة لـ"العلوم الإنسانية" لتقليل الأعداد بـ"القاهرة" جابر نصار يقترح إنشاء جامعة لـ"العلوم الإنسانية" لتقليل الأعداد بـ"القاهرة"
اقترح الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، حلا لمشكلة الأعداد الزائدة التى تعانى منها جامعة القاهرة، قائلا: " أقترح إنشاء جامعة أخرى للعلوم الإنسانية لتقليل الأعداد فى جامعة القاهرة، لأنها رمز لا يصح تفتيتها، ولا يصح أن نقسم الجامعة ونخسر السمعة الدولية وتصبح ما بين جامعة القاهرة "أ" وجامعة القاهرة "ب".

وأضاف نصار، لـ"اليوم السابع"، أن جامعة القاهرة هى أول جامعة فى العالم فى النشر العلمى الدولى، وتساهم بـ 40% من حصة فى النشر الدولى، و25% من حصة العالم العربى، قائلا:"وصلنا الآن إلى أكثر من 4 آلاف بحث دولى، كما أن هناك جزء من النقاط التى يتم تقييم الجامعات بناء عليها فى التصنيفات الدولية على عدد الطلاب الوافدين ونسبتهم إلى عدد الطلاب ونسبة الأساتذة الوافدين إلى عدد أساتذة الجامعة".

وأوضح أن جامعة القاهرة أكبر جامعة مدنية فى العالم تستقبل وافدين فى الدراسات العليا والبكالوريوس، لكن بالنسبة للعدد الإجمالى تكون نسبتهم قليلة، قائلا: "هناك جامعة إسرائيلية بها 50 طالبا وافدا، على سبيل المثال و3000 طالب إجمالى فتحصل على نسبة أعلى من جامعة القاهرة فى التصنيف الدولى للجامعات، لذلك فإن جامعة القاهرة داخل التصنيف بجودة التعليم والبحث العلمى".


>- جابر نصار يطرح نظاماً جديداً لحضور الحفلات الفنية بالجامعة منعاً للزحام

- جامعة القاهرة:لن نتمكن من دخول تصنيف أفضل مائة جامعة بسبب أعداد الطلاب
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر