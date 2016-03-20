القوى السياسية بالسويس تطالب بإقالة المحافظ.. وتجمع توقيعات للإطاحة به

طلب المستشار أحمد الكيلانى، مدير المركز المصرى للحماية القانونية، وأحد القيادات السياسية بالسويس، بإقالة محافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى، بسبب تصريحاته وتصرفاته المنافية للعقل والمنطق والتى لا تتسق مع موقعه التنفيذى الكبير الذى يحلته كمحافظ السويس، على حد قوله.

وأضاف المستشار أحمد الكيلانى، خلال اللقاءه الذى جمع القوى السياسة بالسويس بمقر حزب الوفد بالمحافظة، وحضره ممثلين عن أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والمصرين الأحرار والاشتراكى المصرى والشيوعى المصرى، بان بيان القوى السياسية سيتم جمع التوقيعات عليه من قبل أهالى السويس وتقديمه إلى رئيس الجمهورية من أجل الإطاحة بالمحافظ، حسب تعبيره.

وتابع أن "وجود المحافظ الحالى بتصرفاته وتصريحاته التى أصبحت مادة يومية للسخرية بالصحف والقنوات الفضائة فضلاً عن مواقع التواصل الاجتماعى يمثل خطراً حقيقياً على عملية التنمية فى المحافظة، ويجعل الجهاز الإدارى داخل المحافظة فى حالة شلل كامل، على حد قوله.

ومن جانبه، أكد على أمين القيادى بحزب الوفد بالسويس، بأن الجهاز التنفيذى بالمحافظة يرفض اتباع تعليمات محافظ السويس اللواء أحمد الهياتمى بسبب سوء إدارته للمحافظة وعدم إداركه بالمشاكل التى تمر بها المحافظة، حسب تعبيره.

وأضاف على أمين خلال كلمته باللقاء، أن السويس صاحبة التاريخ العريق، أصبحت محل استهزاء نتيجة تصريحات محافظ السويس الغريبة والمضحكة، مشيراً بأن السويس مظلومة فى اختيار محافظيها، مطالباً باختيار محافظ ذو مكانة رفيعة، ولديه فكر ليخدم أهالى السويس.

اليوم.. مؤتمر صحفى للقوى السياسية بالسويس للمطالبة بإقالة المحافظ

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