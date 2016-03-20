بالصور.. تشققات جدران منزل متهالك تهدد حياة أسرة بالوادى الجديد

"اليوم اللى بيعدى علينا واحنا عايشين تحت سقف البىت بنحمد ربنا وخايفة على أولادى وما باليد حيلة وبنام فى الشارع بالليل خوفا على حياتنا".. بهذه الكلمات سردت أرملة بمنطقة الحجر المصرى التابعة لمركز الخارجة بالوادى الجديد قصة معاناتها تحت سقف وجدران منزل آيل للسقوط، مناشدة محافظ الإقليم بسرعة التدخل لإنقاذ أسرتها المكونة من 6 أفراد من الموت تحت جدران منزلها المتهالك والآيل للسقوط، والذى يعانى من التشققات الكبيرة التى تكاد تفصل أجزاءه عن بعضها البعض، حيث رصدت عدسة "اليوم السابع" حالة المنزل السيئة والتى يعيش فيها أفراد الأسرة لعدم قدرتهم على توفير سكن بديل وينتظرون مصيرهم بين الحين والآخر بسقوط جدران المنزل فوق رؤوسهم.

وقالت أرملة المرحوم قطب عبد الله ومقيمة بدرب البحور فى منطقة الحجر المصرى بمدينة الخارجة إنها عاشت فى هذا المنزل منذ سنوات طويلة وساهمت فى بنائه بيدها حتى توفى زوجها، وتعيش مع ابنتها وزوجها وأحفادها فى ظروف معيشية صعبة.

وناشدت صاحبة المنزل اللواء محمود عشماوى، محافظ الوادى الجديد، لمساعدتها من خلال توفير سكن للأسرة أو إعادة بناء منزلها لإنقاذ حياتها وأسرتها من الموت تحت أنقاض هذا المنزل المتهالك، فى ظل ما تعانيه الأسرة من ظروف معيشية بالغة الصعوبة.

- بالصور.. أرملة تستغيث بمحافظ الوادى الجديد: أعيش فى منزل آيل للسقوط