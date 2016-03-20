استشارى طب مسنين يحذر: كثرة تناول كبار السن الأدوية تزيد من أمراضهم

كشفت الدكتورة سارة أحمد حمزة - أستاذ طب وصحة المسنين بكلية الطب جامعة عين شمس - عن مشكلة مهمة جدا يعانى منها كبار السن، وهى تناولهم العديد من الأدوية نظرا لإصابتهم بأكثر من مرض، موضحة أن هذا قد يعرض حياتهم للخطر، نظرا لإمكانية حدوث تفاعل بين هذه الأدوية وبعضها.

وقالت د. سارة: "إن هناك أمراضا قد تصيب المسن نتيجة تعدد الأدوية التى يتناولها، فالمسن يعانى من أمراض متعددة معظمها يحتاج أدوية"، موضحة أن التعدد الدوائى يعرض المسن للعديد من الأعراض الجانبية، نظرا لتفاعلها مع بعضها البعض، إضافة إلى أن استجابة المسنين تختلف من مسن إلى آخر مما يتطلب المتابعة الطبية المستمرة.

وأشارت أستاذ طب وصحة المسنين إلى وجود عدد من القوائم والطرق لتقييم مدى الأمان فى وصف بعض الأدوية، وتقييم بعض التفاعلات الدوائية غير المستحبة.

وأوصت بتثقيف المرضى المسنين صحيا، وتعريفهم بأن تناولهم أدوية كثيرة يسبب لهم مشكلات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعليهم عدم تناول أى أدوية إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.

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