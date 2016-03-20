رمضان صبحي: لا أملك أي عروض احترافية .. وجاهز لأي دوري أوروبي

أوضح رمضان صبحي لاعب وسط الأهلي أنه لا يملك أي عروض احترافية في الفترة الحالية، على عكس التقارير التي أكدت وصول عروض أوروبية للاعب الشاب.

ويتألق اللاعب البالغ من العمر 19 عاما مع فريقه هذا الموسم، علما بأن روما الإيطالي طلب ضم رمضان صبحي الصيف الماضي لكن الصفقة تعثرت.

وقال صبحي في تصريحات لقناة CBC يوم السبت: "لم يصل لي أي عرض أوروبي في الفترة الحالية".

وأضاف "أتمنى اللعب في الدوري الإنجليزي أو الإسباني، لكني جاهز للعب في أي دوري أوروبي آخر".

بالفيديو – ما هذا يا رمضان .. الأهلي يتقدم على ريكرياتيفو بهدف رائع

بالفيديو.. تقرير في الجول – رمضان صبحي يسجل على طريقة أحمد الكأس وأرشافين‎