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أهالي تعز: الملك سلمان رمز للمقاومة والانتصار

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أهالي تعز: الملك سلمان رمز للمقاومة والانتصار أهالي تعز: الملك سلمان رمز للمقاومة والانتصار

    خرج التعزيون بمختلف أطيافهم إلى الطرقات والشوارع والأحياء في محافظة تعز بعد أن استطاعت قوات التحالف والجيش اليمني والمقاومة الشعبية فك الحصار عن الجهة الجنوبية والغربية للمدينة حاملين صور الملك سلمان متسابقين لرفع لافتات عاصفة الشكر وشعارها "شكراً سلمان" الذي أصبح رمزاً للمقاومة والانتصار، في مواجهة شعار الموت والخراب الحوثي الفارسي القادم من إيران.

على الصعيد السياسي، وصل إلى صنعاء أمس مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ قادماً من العاصمة العمانية مسقط.

وتأتي زيارة ولد الشيخ للعاصمة صنعاء، للقاء ممثلي عن حزب صالح، وممثلين عن الحوثيين في مساعٍ جديدة لإنعاش مباحثات عملية السلام في البلد المضطرب، والتهيئة لمشاورات سلام جديدة؛ وكان ولد الشيخ قد التقى بالرئيس هادي وممثلين عن المعترف بها دولياً في الرياض.

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