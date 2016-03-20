أمير الشرقية يكرم المدارس الفائزة بأفضل الممارسات في جودة التعليم.. الأربعاء

يكرم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الأربعاء المقبل المدارس الفائزة في مسابقة أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي خلال دورتها الثالثة بمجال "تعزيز القيم الوطنية"، التي ينظمها مركز الملك فهد بن عبدالعزيز للجودة بمقر غرفة الشرقية بالدمام.

وقدم د. عبدالرحمن المديرس رئيس المجلس الاستشاري بمركز الملك فهد للجودة مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية شكره لأمير المنطقة لرعايته حفل التكريم، مؤكداً أن هذه الرعاية تمثل دعماً للمركز وأعماله التي تتجه نحو خدمة الميدان التربوي، ورفده بكل الخبرات التي تعين على الأداء وتقدمه بصورة متميزة.

وأشار إلى أنه تنافست في المسابقة 89 مدرسة من مدارس البنين والبنات عامة وأهلية على مستوى المنطقة الشرقية (الشرقية، الأحساء، حفر الباطن)، وذلك للفوز في هذه الدورة، مبينا أنه فازت خمس مدارس هي ثانوية نجد بالجبيل الصناعية "بنين"، متوسطة الأندلس بالهفوف "بنين"، المتوسطة الأولى بالقيصومة "بنات"، ابتدائية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة بقيق "بنات"، ثانوية تربية الأجيال بحفر الباطن "بنات".

وألمح المديرس إلى أن المركز قد أطلق مبادرة خريطة التميز والتي تهدف إلى رصد أفضل الممارسات في جودة التعليم المدرسي في المدارس ومن ثم نشرها للاستفادة من تجارب المدارس بعضها البعض، فتسابقت المدارس في الدورة الأولى في مجال "التحفيز" وفي الدورة الثانية كان مجال "القيادة.. التحول نحو العالم الأول" هو مجال المنافسة.

بدوره أكد رئيس المجلس الإداري للمركز أحمد بن محمد بالغنيم أن المركز يتطلع إلى بناء خريطة للتميز في تعليمنا تمكن المدارس من الإبداع التنظيمي والتميز التربوي من خلال الإبداع والتحسين المستمر لننطلق من حيث انتهى إليه الآخرون.

وأوضح مدير المركز رياض بن عثمان الحيدر أن المدارس الفائزة تحصل على مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، وشهادة تميز ودرع التميز في أفضل الممارسات في تعزيز القيم الوطنية، كما تمنح المدارس المشاركة ولم تحقق الفوز شهادة مشاركة، وتزود جميع المدارس المشاركة في المسابقة تغذية راجعة وأبرز نقاط القوة وفرص التحسين في المشاركة، مشيراً إلى أن شركاء المركز في تميزه يعدون الوقود الحقيقي في الأداء؛ حيث وقفوا وساندوا هذا المشروع الحيوي الذي يخدم الميدان ويمنحهم الخبرة الكافية.