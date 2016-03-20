بالصور..النجم العالمى"دانى جلوفر" يصل الأقصر للمشاركة بمهرجان السينما

استقبل محمد بدر محافظ الأقصر، منذ قليل، النجم الأمريكى العالمي "دانى جلوفر" بمطار الأقصر الدولي، فى إطار زيارته لمصر للمشاركة فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى دورته الخامسة.

ورحب المحافظ بالنجم العالمى باسم شعب الأقصر، متمنيا له طيب الإقامة والاستمتاع بطقس الأقصر المميز وحضارتها الضاربة فى جذور التاريخ، فيما عبر "جلوفر" عن سعادته الغامرة لزيارته المدينة السياحية للمرة الثانية، مؤكدا عشقه لها بكل ما فيها من حضارة وتاريخ وما تذخر به من كنوز وتراث فرعونى يدل علي عظمة المصريين القدماء.

ومن المقرر أن تستمر زيارة النجم العالمى الأمريكى الشهير بالمحافظة السياحية لمدة ثلاثة أيام، يقوم خلالها بزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة، بجانب مشاركته فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، حيث من المقرر قيامه بجولة داخل آثار البرين الشرقى والغربى.

ويعقد النجم العالمي، مؤتمر صحفيا صباح اليوم الأحد بمعبد الأقصر بحضور عدد كبير من وسائل الاعلام الدولية والمحلية، للحديث عن مشاركته فى مهرجان السينما الأفريقية وزيارته للأقصر للمرة الثانية، حيث كان قد شارك النجم العالمى فى الدورة الثالثة للمهرجان.

>

دانى جلوفر يوقف تصوير فيلمه ببلغاريا لحضور مهرجان الأقصر الأفريقى

>

النجم العالمى دانى جلوفر يصل القاهرة للمشاركة فى مهرجان الأقصر السينمائى

>

>