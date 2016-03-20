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دعم مصر: لم نحدد نسبة لـ"لجان البرلمان" واجتماع الأربعاء لحسم مرشحينا

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دعم مصر: لم نحدد نسبة لـ"لجان البرلمان" واجتماع الأربعاء لحسم مرشحينا دعم مصر: لم نحدد نسبة لـ"لجان البرلمان" واجتماع الأربعاء لحسم مرشحينا
قال علاء عبد المنعم، المتحدث الرسمى لائتلاف دعم ، إن الائتلاف أجل اجتماعه لحسم أسماء مرشحيه لرئاسة اللجان النوعية للبرلمان ليوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن الاجتماع سيشهد تسلم السيرة الذاتية لمرشحيه على رئاسة اللجان ووكالاتها، فى خطوة لحسم الأسماء.

وأضاف المتحدث الرسمى لـ"دعم مصر"، لـ"اليوم السابع" أن الائتلاف لم يحدد نسبة معينة للمنافسة على اللجان البرلمانية، لكنه قرر أن يكون الاختيار بناء على الكفاءة، الأمر الذى جعله يعلن دعمه للنائب حسين عيسى لرئاسة لجنة الخطة والموازنة، والمستشار بهاء أبو شقة لرئاسة اللجنة التشريعية، كونهما من أبرز اللجان النوعية تحت القبة.


>الأحد.. اجتماع المكتب السياسى لـ"دعم مصر" لحسم ترشيحات اللجان النوعية

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