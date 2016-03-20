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رمضان صبحي: لم أقصد تسجيل الكرة بهذا الشكل الرائع

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رمضان صبحي: لم أقصد تسجيل الكرة بهذا الشكل الرائع رمضان صبحي: لم أقصد تسجيل الكرة بهذا الشكل الرائع

أكد رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلي أنه لم يكن يقصد تسجيل الكرة التي سكنت شباك ريكرياتيفو الأنجولي يوم السبت.

وسجل صبحي هدف الأهلي الأول وفتح الطريق لفوز بنتيجة 2-0 على الفريق الأنجولي ضمن إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

بالفيديو – ما هذا يا رمضان .. الأهلي يتقدم على ريكرياتيفو بهدف رائع

وقال رمضان في تصريحات لقناة CBC يوم السبت: "سأفاجئ الجميع بكلماتي هذه، فأنا لم أقصد تسديد الكرة في المرمى بهذا الشكل، فقد حاولت تمريرها ككرة عرضية لكن ارتطمت في سن حذائي وذهبت للشباك بهذه الطريقة".

وأضاف "عندما شاهدت الهدف عقب نهاية المباراة تعجبت من دخول الكرة بهذا الشكل الذي يعتقد الجميع أنه مقصود".

بالفيديو.. تقرير في الجول – رمضان صبحي يسجل على طريقة أحمد الكأس وأرشافين‎

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فيديو اليوم السابع

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