باسم مرسي لـ في الجول: رحلت غاضبا بسبب حادث لصديقي

أوضح باسم مرسي مهاجم الزمالك سبب رحيله غاضبا عقب مباراة يونيون دوالا الكاميروني التي انتهت بفوز الفريق الأبيض 2-0.

وشارك باسم مرسي بديلا في الشوط الثاني وصنع الهدف الثاني بتصويب الكرة ارتدت من حارس دوالا إلى أحمد توفيق.

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وقال باسم لـ FilGoal.com يوم السبت: "فوجئت بانتشار الخبر في وسائل الإعلام أنني رحلت غاضبا".

وأضاف "قلت للصحفيين أعتذر لن أتحدث وكان يبدو علي علامات الغضب لكن هذا لا علاقة له بالزمالك".

وأوضح "صديق لي ارتكب حادث سيارة وصدم أحدهم أثناء قدومه إلى الاستاد ليقلني فكان ضروريا أن أتجه إليه ولم أفكر إلا في هذا الأمر لهذا ظهر للصحفيين إنني غاضب".

وأتم "لا توجد مشاكل الأمور على ما يرام".