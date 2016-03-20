أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

باسم مرسي لـ في الجول: رحلت غاضبا بسبب حادث لصديقي

Google+ Print
باسم مرسي لـ في الجول: رحلت غاضبا بسبب حادث لصديقي باسم مرسي لـ في الجول: رحلت غاضبا بسبب حادث لصديقي

أوضح باسم مرسي مهاجم الزمالك سبب رحيله غاضبا عقب مباراة يونيون دوالا الكاميروني التي انتهت بفوز الفريق الأبيض 2-0.

وشارك باسم مرسي بديلا في الشوط الثاني وصنع الهدف الثاني بتصويب الكرة ارتدت من حارس دوالا إلى أحمد توفيق.

طالع - باسم مرسي يغادر الملعب غاضبا دون الاحتفال مع لاعبي الزمالك

وقال باسم لـ FilGoal.com يوم السبت: "فوجئت بانتشار الخبر في وسائل الإعلام أنني رحلت غاضبا".

وأضاف "قلت للصحفيين أعتذر لن أتحدث وكان يبدو علي علامات الغضب لكن هذا لا علاقة له بالزمالك".

وأوضح "صديق لي ارتكب حادث سيارة وصدم أحدهم أثناء قدومه إلى الاستاد ليقلني فكان ضروريا أن أتجه إليه ولم أفكر إلا في هذا الأمر لهذا ظهر للصحفيين إنني غاضب".

وأتم "لا توجد مشاكل الأمور على ما يرام".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع