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طبيب يعتدى بالضرب على زميله بمستشفى النيل للتأمين الصحى فى شبرا الخيمة

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طبيب يعتدى بالضرب على زميله بمستشفى النيل للتأمين الصحى فى شبرا الخيمة طبيب يعتدى بالضرب على زميله بمستشفى النيل للتأمين الصحى فى شبرا الخيمة
شهد مستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة، واقعة تعدى طبيب بقسم العظام على طبيب آخر بذات القسم بالضرب وإحداث قطع بالشفة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة بالواقعة، ودلت تحريات المباحث بإشراف العقيد محمود هندى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا، على ورود بلاغ من" وسيم .س.ح" 32 سنة طبيب بشرى بقسم العظام بمستشفى النيل للتأمين الصحى بتضرره من "أحمد .م.ع" طبيب عظام بذات المستشفى والقسم، لتعديه عليه بالضرب وإحداث إصابته بجرح قطعى بالشفة السفلى وكدمه بالكوع الأيسر، وأرجع ذلك لحدوث خلاف بينهم فى العمل بالقسم، وقدم تقريرا طبيا صادر من المستشفى التى يعمل بها يتضمن ذات الإصابات.

وفى وقت لاحق حضر لديوان القسم من تلقاء نفسه المشكو فى حقه المدعو "أحمد .م" وبمواجهته بما نسب إليه أنكر ذلك، وقرر حدوث مشادة كلامية مع المبلغ تطورت لاشتباك بالأيدى وسقط أرضاً مما أسفر عنه حدوث إصابته، وأضاف بقيام المبلغ بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بكدمات بالركبة اليسرى وآخر بالشفه العليا للفم، وقدم تقريرا طبيا صادر من مستشفى النيل يفيد ذات الإصابا.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 60 أحوال قسم أول شبرا الخيمة، تاريخه مرفقا بالمحضر الاصلى. وبالعرض على النيابه العامه قررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.


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