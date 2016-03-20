إصابة شرطى أثناء ضبطه موظفين متهمين بالاتجار فى المخدرات بالعياط

أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار إسلام حسانين مدير النيابة، أمس السبت، بحبس موظفين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بإصابة ضابط شرطة أثناء مطاردتهما؛ لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة بدأت بورود معلومات للنقيب عادل طلبة معاون مباحث قسم شرطة العياط، تفيد باتجار موظفين بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين لهما وأثناء ضبطهما حاول المتهمين الهرب بسيارة كانت بحوزتهما، مما أسفر عن صدم الضابط بالسيارة ولاذا بالفرار، وأصيب الضابط بعدة إصابات نقل على إثرها للمستشفى.

وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد محمد عبد الواحد مفتش مباحث العياط، والمقدم محمد سعد رئيس مباحث القسم، من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.