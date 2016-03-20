بالفيديو - ميدو لصلاح: تستطيع أن تصبح أحد أفضل لاعبي العالم

وجه أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية رسالة لمحمد صلاح جناح روما أثناء حديثهما عبر قنوات Bein sports يوم السبت.

وشارك صلاح في تعادل فريقه المثير مع إنتر 1-1 ضمن الجولة 30 من الدوري الإيطالي، فيما تواجد ميدو في استوديو تحليل اللقاء.

وقال ميدو موجها حديثه لصلاح أثناء وجوده مع مراسل الشبكة على الهواء: "لو شعرت بثقتك في نفسك أكثر ستصبح أحد أفضل لاعبي العالم لأنك تمتلك الإمكانيات التي تؤهلك لذلك".

وأضاف "أريد منك أن تكمل المشوار لتصل إلى أقوى أندية العالم، كأفضل نجم عربي لعب في أوروبا على مر التاريخ".

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