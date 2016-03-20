مرتضى منصور يقرر إطلاق اسمى الزند وصالح سليم على مكتبة وشارع بالزمالك

أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه قرر إطلاق اسم المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، على إحدى المكتبات بالقلعة البيضاء، بعد أن قام الأخير بالتبرع لإنشائها، كما تبرع بـ 1000 كتاب، قائلاً: "الزند أسد القضاء، ومتشلش برشوة، ولا ممسوك فى وضع مخل، الزند قائد ثورة 30 يونيو، والرئيس السيسي يعلم ذلك، وإطلاق اسمه على مكتبة بالزمالك يعد شرف للقلعة البيضاء".

وكشف رئيس الزمالك، خلال تصريحاته لبرنامج "اللعبة الحلوة، عن أنه قرر أيضاً أن يطلق إسم الراحل صالح سليم رئيس الأهلى الأسبق، على أحد شوارع القلعة البيضاء، مؤكداً أن المايسترو يُعد رمزاً من رموز الرياضة المصرية، وتم تكريمه سابقاً داخل الزمالك، وتلك الخطوة مبادرة للقضاء على التعصب، خاصة بعد أن أطلق أسماء جميع نجوم الأبيض السابقين على مختلف الأماكن داخل النادى، ولم يتبقى سوى الجيل الرابع.

وسرد مرتضى منصور، موقف سابق لصالح سليم مع محمد حسن حلمى، الرئيس الأسبق للزمالك، قائلاً: "موقف ما يتنسيش لصالح سليم، كان فى اجتماع بين الأهلى والزمالك، فحسن حلمى كان متوجه لمقر الأهلى، وصالح سليم أول ما عرف، قال لأ.. الهرم ده ميجيليش أنا اللى لازم أروح له".

وطلب رئيس الزمالك، أن يقوم الأهلى بالرد على تلك الخطوة، بإطلاق أسم أحد رموز الزمالك مثل "جورج سعد" خاصة أنه كان من أعضاء القلعة الحمراء، قائلاً: "لا الأهلى أو الزمالك تل أبيت، ولازم نبقى نموذج محترم فى الروح الرياضية، ومجالس الإدارات حبايب، واللاعبين أصدقاء".

وأوضح مرتضى، أنه لا يرغب فى أن يطلق اسمه أو اسم أحد أولاده على أى منشأة بالنادى الأهلى، أو الزمالك، موضحاً: "مفيش أوضة فى الزمالك باسمى"، لافتاً إلى أنه نجح فى تخليد ذكرى جميع رموز الأبيض الذين لم يتذكرهم أحد مثل "توفيق الخشن، وإبراهيم فهمى".

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