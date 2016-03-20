أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. مصر تشارك فى "ساعة الأرض" وتطفئ أنوار القلعة

Google+ Print
بالصور.. مصر تشارك فى "ساعة الأرض" وتطفئ أنوار القلعة بالصور.. مصر تشارك فى "ساعة الأرض" وتطفئ أنوار القلعة
شاركت جمهورية العربية، فى المناسبة السنوية العاشرة لـ "ساعة الأرض" بهدف التوعية بمخاطر تغير المناخ.

وأطفئ مبنى قلعة محمد على باشا، التى تشتهر عادة بأضوائها المبهرة ليلًا، وستطفئ أكثر من 350 من المعالم الشهيرة فى العالم أنوارها، للمشاركة فى المناسبة العاشرة لـ "ساعة الأرض".

ويأمل منظمو احتفالات "ساعة الأرض" هذا العام بأن تسهم فى اجتذاب "زخم جديد" فى مسألة المناخ فى أعقاب الاتفاق الذى توصل إليه زعماء العالم فى باريس بديسمبر الماضى، والذى حدد مسارًا لخفض عالمى للانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2100 والتحول عن استخدام الوقود الحفرى والاستعانة بالطاقة النظيفة بدلا منه مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.

اطفاء أنوار القلعة (1)

اطفاء أنوار القلعة (2)


>دول العالم تبدأ الاحتفال بـ"ساعة الأرض" وتطفئ أنوارها حتى الـ9:30 مساء
>

مصر تشارك العالم فى حملة إطفاء الأنوار "ساعة الأرض".. اليوم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر