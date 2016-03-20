بالصور.. مصر تشارك فى "ساعة الأرض" وتطفئ أنوار القلعة

شاركت جمهورية مصر العربية، فى المناسبة السنوية العاشرة لـ "ساعة الأرض" بهدف التوعية بمخاطر تغير المناخ.

وأطفئ مبنى قلعة محمد على باشا، التى تشتهر عادة بأضوائها المبهرة ليلًا، وستطفئ أكثر من 350 من المعالم الشهيرة فى العالم أنوارها، للمشاركة فى المناسبة العاشرة لـ "ساعة الأرض".

ويأمل منظمو احتفالات "ساعة الأرض" هذا العام بأن تسهم فى اجتذاب "زخم جديد" فى مسألة المناخ فى أعقاب الاتفاق الذى توصل إليه زعماء العالم فى باريس بديسمبر الماضى، والذى حدد مسارًا لخفض عالمى للانبعاثات الكربونية إلى الصفر بحلول عام 2100 والتحول عن استخدام الوقود الحفرى والاستعانة بالطاقة النظيفة بدلا منه مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها.

دول العالم تبدأ الاحتفال بـ"ساعة الأرض" وتطفئ أنوارها حتى الـ9:30 مساء

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مصر تشارك العالم فى حملة إطفاء الأنوار "ساعة الأرض".. اليوم

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