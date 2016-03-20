عمرو موسى: 5 آلاف داعشى فى ليبيا على تواصل مع "بوكو حرام" و"القاعدة"

قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن وزارة الخارجية تقوم بدورها بشكل جيد فى متابعة حادث انقلاب أتوبيس المعتمرين المصريين بالسعودية.

وأشار "موسى"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، إلى أن هناك سياسة عامة عدوانية تهدف لإحداث انقسام بالدول العريبة، وأن استمرار العمليات الإرهايبة دليل على وجود قوى دولية تحرك الإرهاب، موضحًا أنه وفقاً لمستندات الأمم المتحدة، يوجد 5 آلاف عنصر من تنظيم داعش الإرهابى على الأراضى الليبية، وبينهم تواصل مع جماعات بوكو حرام والقاعدة بالدول الإفريقية.

وأوضح الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، أن القوات العسكرية اللبيبة بدأت تتقدم فى مواجهة الإرهاب، وكذلك على مستوى القبائل، مشددًا على أن التقارير القادمة من لبيبا "مخفية".

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