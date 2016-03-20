إعلان الحداد بشمال سيناء وإلغاء كل الفعاليات تضامنا مع ضحايا انفجار العريش

قررت محافظة شمال سيناء إعلان الحداد بمناطقها وإلغاء كافة الفعاليات تضامنا مع ضحايا انفجار العريش.

وقال علاء عطوة مدير العلاقات العامة بالمحافظة، إنه تم تأجيل الفعاليات المقررة اليوم إلى أجل غير مسمى ومن بينها مؤتمر التعليم الفنى الثالث، ولقاءات المحافظ مع أهالى ومسئولين.

وتشهد شمال سيناء، حالة توتر أمنى، وتطلق قوات الأمن نيرانها التحذيرية بكثافة من كافة الارتكازات، وخلت شوارع مدينة العريش من المارة، وتجوب المدينة دوريات شرطة بشكل متواصل.

ارتفاع ضحايا تفجير كمين جنوب العريش إلى18شهيداً