أخبار عاجلة

القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إعلان الحداد بشمال سيناء وإلغاء كل الفعاليات تضامنا مع ضحايا انفجار العريش

Google+ Print
إعلان الحداد بشمال سيناء وإلغاء كل الفعاليات تضامنا مع ضحايا انفجار العريش إعلان الحداد بشمال سيناء وإلغاء كل الفعاليات تضامنا مع ضحايا انفجار العريش
قررت محافظة شمال سيناء إعلان الحداد بمناطقها وإلغاء كافة الفعاليات تضامنا مع ضحايا انفجار العريش.

وقال علاء عطوة مدير العلاقات العامة بالمحافظة، إنه تم تأجيل الفعاليات المقررة اليوم إلى أجل غير مسمى ومن بينها مؤتمر التعليم الفنى الثالث، ولقاءات المحافظ مع أهالى ومسئولين.

وتشهد شمال سيناء، حالة توتر أمنى، وتطلق قوات الأمن نيرانها التحذيرية بكثافة من كافة الارتكازات، وخلت شوارع مدينة العريش من المارة، وتجوب المدينة دوريات شرطة بشكل متواصل.

ارتفاع ضحايا تفجير كمين جنوب العريش إلى18شهيداً

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365