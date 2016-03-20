وزير السياحة عن خناقة كامل أبو على:أجندات خاصة..ورجل الأعمال:أنا وطنى 100%

نشبت مشادة كلامية بين هشام زعزوع وزير السياحة، ورجل الأعمال كامل أبو على، على خلفية ما حدث فى بورصة برلين السياحية، حيث قال الوزير إن البعض لديه أجندات خاصة، فيما رد "أبو على": "أنا رجل وطنى 100%".

وأوضح الوزير، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، تعليقا على خلافه مع كامل أبو على، :"فوجئت بالرجل يطالب الحضور بالانصراف وقال انتوا مش عاوزين سياحة"، مستطرداً:"يبدو أن بعض الناس لها أجندات خاصة وليس أجندات عامة تخدم البلد وهذا كلام شخص يثير بلبلة ويعطى انطباعا سيئا للآخرين بأننى المخطئ".

فيما رفض كامل أبو على، تصريحات وزير السياحة، قائلاً: "ليس لدى أجندة أو شىء خاص وطول عمرى بشتغل وبخدم القطاع وبلدى وأنا رجل وطنى مئة فى المئة، ولن أقبل أن يقول الوزير بأن لدى أجندة خاصة".

وتابع: "بالنسبة لحصاد برلين كان لدينا كارثة فى العروض والناس عادت حزينة والمؤتمر غير جيد، والحضور كانوا مستاءين جدا من الوزير.. نحن لنا كرامتنا ومكانتنا، وأنا أذهب لبرلين منذ 25 عاماً وهذه السنة هى الأسوأ فقد كانت صعبة جدا على الجميع"، موضحاً أن وزارة السياحة لديها العديد من الأخطاء، محذراً من أن الموسم الصيفى القادم سيكون الأصعب فى تاريخ السياحة كلها لأن أكثر من 75% من الطيران ملغى على مصر.

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