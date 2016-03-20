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حريق هائل بمحول كهربائى خاص بمصنع طوب بالبحيرة

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حريق هائل بمحول كهربائى خاص بمصنع طوب بالبحيرة حريق هائل بمحول كهربائى خاص بمصنع طوب بالبحيرة
شب قبل قليل، حريق هائل بمحول كهربائى بناحية كفر مجاهد دائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وتبين نشوب حريق بمحول كهربائى خاص بمصنع طوب بناحية قرية كفر مجاهد دائرة المركز ملك " ف ع ح " بالمعاش ومقيم قرية شابور دائرة المركز، وتم السيطرة عليه وإخماده ( دون حدوث ثمة إصابات ) .

بسؤال مالك المصنع، قرر بمضمون ماتقدم وأرجع سبب الحريق نتيجة الأحمال الزائدة واشتعال النيران بالمحول، بالإضافة لاحتراق المحول بالكامل ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة .

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مصر 365