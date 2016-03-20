إصابة سائقين فى انقلاب سيارة واصطدامها بأخرى على طريق "مطروح - سيوة"

أصيب سائقا سيارتين، فى حادث انقلاب سيارة نقل خرسانة واصطدام سيارة أخرى بها، تصادف سيرها، بالكيلو 40 على طريق "مطروح- سيوة".

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطاراً من قسم شرطة مطروح، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين بالكيلو 40 طريق "مطروح- سيوة"، دائرة القسم ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين أن الحادث وقع بين السيارة رقم 5489 ج هـ ن مخصصة لنقل الخرسانة الجاهزة قيادة محمد نبيل - 35 سنة، سائق، مقيم بمطروح والسيارة رقم 3428 ع ج س ماركة شيفروليه قيادة عبد الله كمال - 26 سنة، سائق، مقيم بمحافظة الغربية، أثناء سير السيارة الأولى فى الاتجاه إلى سيوة، وبمكان الحادث ونتيجة لسوء الأحوال الجوية، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها بنهر الطريق، وتصادف قدوم السيارة الثانية فى الاتجاه إلى مطروح، لم يتمكن قائدها من مفاداتها مما أدى إلى الاصطدام بها.

أسفر الحادث عن إصابة قائدى السيارتين، وبسؤالهما أكدا ما جاء بمضمون الفحص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام للعلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنح مطروح، للعرض على النيابة العامة.

مصرع سائق وتباع فى تصادم سيارتى نقل على طريق العلمين بوادى النطرون