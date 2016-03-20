علشان ماتتصدمش.. الطب نفسى هيقولك موانع الدخول فى علاقة عاطفية جديدة

الدخول فى علاقة عاطفية جديدة يجب أن يكون وفق معايير وشروط، وهو ما لا يفعله الكثيرون، حيث يبدأون علاقات جديدة دون تفكير مسبق.

وطالب الدكتور باسم رياض - استشارى الأمراض النفسية - أى إنسان باختبار قوته وثباته النفسى قبل الدخول فى علاقة عاطفية إذا كان يريد لها النجاح، موضحا أنه لا يمكن للشخص دخول علاقة عاطفية إلا إذا كان يتميز فى تلك الفترة بالذات بثبات نفسى وعاطفى يمكّنه من الحكم على أى شخص دون مشكلات ذهنية أو نفسية.

وتابع الدكتور باسم رياض: "هناك علاقات عاطفية يكتب لها الفشل نتيجة الاهتزاز النفسى وما ينتج عنه من سوء تقدير للأمور، واضطرابات عاطفية، لذا وجب على الفرد الصبر حتى يتعافى من علاقات واهتزازات سابقة، ويتزن نفسيا وعاطفيا".

وقال استشارى الأمراض النفسية: "إن هناك شروطا نفسية يجب توافرها لنجاح الفرد فى أى علاقة تواصلية مع الغير، منها التخلص من الضغوط، والتحرر من القيود والاضطرابات النفسية، والاتزان والحكم على الأمور دون خلفيات مؤلمة سابقة، مع امتلاك الخبرة فى تدرج العلاقات دون تهور أو بطء".

ونصح الدكتور باسم رياض الفرد قبل الخوض فى تجربة عاطفية جديدة بالآتى:

>- لا تدخل علاقة وأنت ما زلت تفكر فى ذكريات من علاقة سابقة وتوقف عن المقارنة.

>- لا تدخل علاقة وأنت تعانى اضطرابا نفسيا ناتجا عن شعورك بالوحدة أو الخوف من العزلة.

>- لا تدخل علاقة عاطفية إذا شعرت بحالة من الاهتزاز النفسى فى بداية العلاقة وبدأت تشعر بالخوف والقلق البالغين.

>- كذلك إذا كنت تعانى من اكتئاب أو تمر بألم نفسى وضغوط نفسية لأى سبب كان فلا تدخل فى علاقة عاطفية.

>- لا ترتبط بشخص لمجرد نسيان حبيبك الأول، أو الشعور بالتغيير، لأن هذه العلاقة ستفشل بلا شك.

>- لا تدخل علاقة وأنت فى حالة ضغط نفسى واجتماعى ممن حولك، كالتأخر فى سن الزواج، أو لمرورك بتجربة زواج فاشلة.

>- لا تدخل علاقة عاطفية وأنت تعانى انعداما فى الاتزان النفسى، ووجود رغبة لديك فقط بالدخول فى علاقة دون أهداف محددة.

>- لا تدخل علاقة تتطور أحداثها سريعا وبشكل غير طبيعى، فهى فاشلة منذ بدايتها.

>- لا تدخل علاقة بسبب مشاعر مضطربة غير سوية، كالغيرة، أو المنافسة، أو التحدى.

>- لا تدخل علاقة وأنت تعانى شكا مرضيا فى الآخرين.

>- لا تدخل علاقة وأنت تعانى قلقا بالغا من فكرة الارتباط، أو مصابا بفوبيا الارتباط.

7 نصائح لتجنب فشل علاقة عاطفية

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