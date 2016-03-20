حظك اليوم برج العذراء ليوم الأحد 20/3 /2016

العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العذراء على الصعيد الصحى :

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

>اعتمادك على حدسك فى كثير من المشكلات العملية، واتخاذ القرارت الهامة فى محيط العمل، يفيدك كثيراً فى الأيام القادمة، تضع قدمك الآن على الطريق الصحيح وتسير بخطوان ثابتة، بالرغم من إنها غير محسوبة، إلا أنها ستفيدك كثيراً وتطور من كفاءتك وقدرتك، وذكاءك فى التعامل مع رؤسائك يجعلك محط اهتمام كثير من الشخصيات التى ترأس مناصب كبرى فى العمل.>الحنين إلى الماضى و الانخراط الدائم فى الذكريات، يجعل منك شخص أكثر رقة ويزيد من خبرتك الحياتية، وعدم التصريح عن مشاعرك وكشف حقيقتها، يجعل الكثيرين يضعوك فى قائمة الشخصيات الأكثر غموضاً، لكن طبيعة العذراء تبتعد عن الغموض فى حياتها الاجتماعية، ولا يتعمد إخفاء شيء إلا إذا كان ذو قيمة كبيرة عنده.>تستمع إلى أخبار سيئة عن أحد الأصدقاء المقربين مما يجعلك تشعر بألام نفسية كثير تؤثر على حالتك الصحية، فتواجه مشكلات مثل القولون العصبى و خلل فى ضغط الدم، و أعراض الصداع المؤلم، ويمكن أن تتغلب على هذه الأعراض بالتفكير الهادىء والتعامل مع المواقف بمرونة .>يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة هادئة خاصة على النواحى العملية التى عانى فيها كثيرا فى الفترة القادمة، أما الحنين إلى ذكرياته العاطفية القديمة لن يتركه ويجعله يميل إلى استماع أغنيات بعينها وزياردة أماكن لها فى قلبه قيمة خاصة.