برج الميزان حظك اليوم الأحد 20 \3\2016

برج الميزان على الصعيد المهنى:

> أوضاعك فى العمل غير مستقرة خصوصاً أنك فى الفترة الأخيرة تعرضت لكثير من الأزمات، والخلافات مع مديرك فى العمل، مما أثر سلباً على وضعك فى العمل، كذلك من المتوقع أن تستمر هذه الخلافات قليلاً. الميزان على الصعيد العاطفى:

> على الرغم من أن علاقتك بالحبيب كانت مستقرة كثيراً فى الفترة الماضية، وحاول أن تكون هادئ معه قدر الإمكان. الميزان على الصعيد الصحى:

> مشاكل كثيرة تعانيها صحيًا ستؤثر على بشرتك وجمالك، لذا عليك إتباع العادات الغذائية السليمة والأنظمة الصحية، لقد حان الوقت لعمل ريجيم لإنقاص وزنك، الوقت مناسب لكى تهتم بجمالك ولكن بشكل صحى، فصحتك هى أساس جمالك، لذا تريث فيما تتناوله من أطعمة. توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

> يبدو أنك قد عرفت أخيرًا ما العيوب التى تكمن فى شخصيتك، لذا ستغير طريقة تفكيرك من الطريقة العادية إلى الطريقة الصحيحة، هذا التغيير سيؤثر على الانطباعات التى تؤخذ عنك من قِبل المقربين منك، الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة.

شبكةعيونالإخبارية

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