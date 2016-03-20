حظك اليوم برج الجدى ليوم الأحد 2016/3/20

حظك اليوم لبرج الجدى :

>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

>للأسف أخطأت كثيرا الفترات السابقة وحان الوقت لتحصد نتائج أخطائك فالتراخى والكسل والتراجع عن أداء مهامك اليومية ستودى بك إلى نتائج عكسية فى عملك وستحصر حلمك الذى طالما تطلعت إليه .>الحب وحده سيكون إلى جوارك الفترات القادمة فلا تدع الفرصة لعصبيتك أن تفسد علاقتك العاطفية فربما الضغوط النفسية تسيطر عليك فى باقية حياتك لكن لا تضع لها مساحة أكبر من حجمها فى حياتك.>بالنسبة للحالة الصحية فهناك المزيد من المشاكل الناتجة عن الضغط العصبى الذى تمرون به لذلك لا داعى لاهمال نصائح وتعاليم الطبيب لأنها ستضعك فى مشكلة كبيرة.>حاول أن تكون أكثر هدوء حتى تتخط المشاكل التى ستواجهك فى عملك بسبب تراخيك الفترة السابقة، الحب أيضا سيواجهم به المشاكل والعراقيل حتى الحياة الصحية ستشهد تراجع كبير.