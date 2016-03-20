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حظك اليوم برج الأسد الأحد 20/3/2016

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حظك اليوم برج الأسد الأحد 20/3/2016 حظك اليوم برج الأسد الأحد 20/3/2016

برج الأسد على الصعيد المهني:
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تحاول أن تخدع البعض لتلبى رغباتك وتحقق ما تطمح إليه، لكن احترس من الانغماس فى هذه الأمور اليوم وإلا ستجنى الكثير من المتاعب وستخسر الكثير من الناس الذين وثقوا بك وقد تفقد هذه الثقة للأبد التى بنيتها على مدى سنوات عديدة.

على الصعيد العاطفي:
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اليوم مثالى جدًا لكى تخطط لبعض الأنشطة العائلية، وعلاقات الصداقة بشكل خاص ولكن عليك أن تتجنب اللقاء بشريك حياتك أو أية لقاءات حميمية واجعل الأولولية للالتزامات العائلية.

برج الأسد على الصعيد الصحي:
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صحتك ستكون ممتازة اليوم يمكنك أن تعززها بالاستماع إلى بعض الموسيقى أو الاستمتاع بالطبيعة الهادئة والاسترخاء فى الهواء الطلق، هكذا تتكامل صحتك النفسية والعقلية مع صحتك الجسدية وتصبح فى أفضل حال ممكنة وتتخلص من الإجهاد العقلي.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:
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من المهم أن تدرك قيمة المصداقية التى تتمتع بها لدى الآخرين وتحافظ عليها مهما تطلب منك الأمر من مواجهة مصاعب أو تحمل ضغوط إضافية، كن حذرًا من شخص قريب منك لكنه يتآمر ضدك، ولا تتردد فى اتخاذ إجراءات حاسمة ضده.

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مصر 365

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