برج الحوت حظك اليوم الأحد 20 / 3/2016

برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج الحوت على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تعمل منذ فترة على مشروع أو فكرة ما سوف تؤتى ثمارها بدءً من اليوم مما يشجعك كثيرًا على العمل بشكل مستقل فى الفترة القادمة. من الممكن أن تحصل على شراكه أو تمويل غير متوقع.>أنت واقع فى غرام العلاقة الحالية ولا مانع لديك أن تتخلى عن الكثير من الأشياء فى سبيل البقاء فيها، حاول أن توازن بين العقل والعاطفة ولا تنجرف نحو اتخاذ أى قرارات مصيرية قد تندم عليها.>لديك الكثير من النشاط والحيوية ، حاول أن تستغل ذلك وتمارس بعض التمارين الرياضية ولو لبضع دقائق. حالتك النفسية سوف تكون جيدة جدا اليوم حيث تصل إلى قمة هدوءك واتزانك الداخلى.>لا تضع ثقتك فى أى شخص اليوم وعليك الحذر من بعض الأصدقاء الذين يحملون بداخلهم الغيرة والأحقاد. ذهنك صافى اليوم من الممكن أن تضع خطط ممتازة للفترة القادمة.