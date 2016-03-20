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برج الحوت حظك اليوم الأحد 20 / 3/2016

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 20 / 3/2016 برج الحوت حظك اليوم الأحد 20 / 3/2016

على الصعيد المهني:


>تعمل منذ فترة على مشروع أو فكرة ما سوف تؤتى ثمارها بدءً من اليوم مما يشجعك كثيرًا على العمل بشكل مستقل فى الفترة القادمة. من الممكن أن تحصل على شراكه أو تمويل غير متوقع.

على الصعيد العاطفى:


>أنت واقع فى غرام العلاقة الحالية ولا مانع لديك أن تتخلى عن الكثير من الأشياء فى سبيل البقاء فيها، حاول أن توازن بين العقل والعاطفة ولا تنجرف نحو اتخاذ أى قرارات مصيرية قد تندم عليها.

برج الحوت على الصعيد الصحي:


>لديك الكثير من النشاط والحيوية ، حاول أن تستغل ذلك وتمارس بعض التمارين الرياضية ولو لبضع دقائق. حالتك النفسية سوف تكون جيدة جدا اليوم حيث تصل إلى قمة هدوءك واتزانك الداخلى.

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:


>لا تضع ثقتك فى أى شخص اليوم وعليك الحذر من بعض الأصدقاء الذين يحملون بداخلهم الغيرة والأحقاد. ذهنك صافى اليوم من الممكن أن تضع خطط ممتازة للفترة القادمة.

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مصر 365

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