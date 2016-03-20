حظك اليوم برج الحمل الأحد 20/3/2016

برج الحمل على الصعيد المهني:

> من المحتمل أن تحدث بعض التغييرات فى مكان عملك، قد تبدو لك غير مشجعة فى البداية لكن سرعان ما سوف تفتح لك آفاقًا جديدة بشرط أن تتحلى ببعض الشجاعة والإيمان بالذات لكى تستفيد من هذه الفرص الجديدة، وقد تبدو لك المغامرة محفوفة بالمخاطر فى البداية ولكن يمكنك الحصول على المتعة بما تفعله وتحقيق النجاح. على الصعيد العاطفي:

> كن حذرًا من الغش والخداع على الصعيد العاطفى هذه الأيام، حتى بعض الخداع يمكن أن يكون غير مقصود ولكنه سيسبب لك الكثير من الضرر، فحاول أن تتحكم فى مشاعرك قدر الإمكان وأن تتريث قبل اتخاذ أى خطوة جديدة فى العلاقة. برج الحمل على الصعيد الصحي:

> قد تضطر لاتخاذ إجراءات تأديبية قوية لتدريب عقلك المتلهف على الطعام أن يتناول الغذاء الصحفى فقط وأن تمارس الرياضة فى بداية كل يوم، اعتبر هذه الفكرة مغامرة جديدة وستكون هذه المغامرة الأكثر نجاحًا فى حياتك. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

> تصادفك رحلة مغامرة غير مخطط لها ستكون داخل المدينة وستقضى الكثير من الوقت المرح والممتع تتمكن خلاله من محو خلافاتك القديمة مع شخص مقرب من قلبك.

شبكةعيونالإخبارية

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