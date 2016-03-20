برج العقرب حظك اليوم الأحد 20/ 3/2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

برج العقرب على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تمالك أعصابك اليوم فى محيط العمل قد تتعرض للكثير من الضغوطات من جانب مديرك، عليك أن تتعامل مع الأمور بحكمة وبهدوء ولا تتردد فى الاستعانة ببعض الأصدقاء.>تأتى الأمور فى صالحك بشكل كبير بعد فترة من التوتر والمشاكل مع الشريك، حاول الاستفادة من فترة الهدوء فى إعادة جسور الثقة بينكم مرة أخرى.>نتيجة لضغوطات العمل تعانى من التوتر والعصبية الشديدة، احذر عزيزى العقرب فذلك قد يؤثر بشدة على صحتك الجسدية فى الفترة القادمة. من الممكن أن تمارس بعض الرياضات التى تساعدك على الهدوء مثل اليوجا ولا تتردد فى استشارة طبيب نفسى اذا اقتضت الضرورة.>تواجه العديد من التعقيدات غير المتوقعة على صعيد العمل، فى بعض الأحيان قد تكون أن المخطئ، حاول أن تظل هادئًا وتعديد ترتيب أولوياتك للفترة القادمة حتى تصل إلى النجاح المنشود.