حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 2016/3/20

حظك اليوم لبرج القوس :
>حظك لبرج القوس على الصعيد المهني:
>المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج أيضا فى حياتهم العاطفية لكن هم السبب فى اختلاقها وابتداعها لأن العصبية والتوتر الزائد من الممكن أن يخلقا أزمات ليس لها أى مكان، لذلك عودوا إلى حالتكم الطبيعية حتى .
حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:
>الحب وحده سيكون اهم الدوافع الإيجابية بالنسبة لك، فسيعةضك عن أى مشاكل فى حياتك الاجتماعية وسيملى عليك حياتك ويقتل كل لحظات الفراغ التى كنت تعانى منها فى يوم من الأيام.
حظك لبرج القوس على الصعيد الصحي:
>الحالة الصحية جيدة جدا ولا داعى للقلق، لكن على السيدات الحوامل منهم أن يكونوا حريصين على أنفسهن ويتبعوا تعليمات الطبيب.
توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
>بعض المشاكل فى العمل لكنها صغيرة وستمر مرور الكرام دون أن تترك أى مشكلة أو أزمة حقيقية، أما بالنسبة لحالة الحب فشريك الحياة سيحتويك وسيعيدك لأيام الحب، أما الحالة الصحية فيجب اتباع تعاليم الطبيب .