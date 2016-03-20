حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 2016/3/20

حظك اليوم لبرج القوس :

>حظك لبرج القوس على الصعيد المهني:

حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:

حظك لبرج القوس على الصعيد الصحي:

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج أيضا فى حياتهم العاطفية لكن هم السبب فى اختلاقها وابتداعها لأن العصبية والتوتر الزائد من الممكن أن يخلقا أزمات ليس لها أى مكان، لذلك عودوا إلى حالتكم الطبيعية حتى .>الحب وحده سيكون اهم الدوافع الإيجابية بالنسبة لك، فسيعةضك عن أى مشاكل فى حياتك الاجتماعية وسيملى عليك حياتك ويقتل كل لحظات الفراغ التى كنت تعانى منها فى يوم من الأيام.>الحالة الصحية جيدة جدا ولا داعى للقلق، لكن على السيدات الحوامل منهم أن يكونوا حريصين على أنفسهن ويتبعوا تعليمات الطبيب.>بعض المشاكل فى العمل لكنها صغيرة وستمر مرور الكرام دون أن تترك أى مشكلة أو أزمة حقيقية، أما بالنسبة لحالة الحب فشريك الحياة سيحتويك وسيعيدك لأيام الحب، أما الحالة الصحية فيجب اتباع تعاليم الطبيب .