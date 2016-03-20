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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 20/3/2016

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 20/3/2016 حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 20/3/2016

على الصعيد المهني:
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حاول أن تنتهز الفرص التى تأتى أمامك وفى طريقك، فالفرص التى تضيع لن تعود مرة أخرى، وحتى تستطيع انتهاز هذه الفرص عليك فى البداية تطوير نفسك حتى عندما تاتى الفرصة تكون على استعداد لاغتنامها، قم بأخذ العديد من الكورسات فى المجال الذى تحب العمل فيه، وليس بالضرورة أن يكون محال دراستك حتى أنه عندما تأتى الفرصة، تكون أنت الأنسب لها.

على الصعيد العاطفي:
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عندما يخطىء شريك حياتك فى حقك، فهذا لا يعنى أن تهجره، فأنت أيضاً قد تخطى فى حقه، قم بمسامحته، لتجد من يسامحك فيما بعد، يمكنك العتاب ومحاولة الوصول لنقاط اتفاق كثيرة ولكن بالحديث الصريح، وليس الهجر والبعد.

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
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حاول أن تبتعد عن إجهاد عقلك بهذا الشكل المبالغ فيه، فالمزيد من التفكير سيجعلك تعانى من الأرق، وهذا شىء سيؤثر بدوره على جوانب حياتك المختلفة، لذلك قم بممارسة الرياضة حتى تستطيع معالجة الأرق، والنوم بسلام.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
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مادمت تواظب على المثابرة والعمل الجاد، وتنمية نفسك ومواهبك، وقدراتك، فلا تخف من المستقبل، فالعمل الجاد يؤتى ثماره ولو بعد حين، فقط تعلم وتحلى بالصبر.

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مصر 365

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