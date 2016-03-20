حظك اليوم برج الدلو الأحد 20/3 /2016

الدلو على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحى :-

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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التعرف على أنوع جديدة من المهمات فى محيط عملك، تدعم خبراتك الشخصية وتساعدك على الوصول إلى خطوات أكثر تقدماً فى وقت قصير، لا تعتقد أن المهام الجديد تتطلب عناء دون فائدة، ستعرف قيمة هذا العناء لاحقاً بعدما تعلم فائدته الحقيقية، وتى تقدمك وترقياتك فى العملتفضيل نفسك على الآخرين ووضع مصلحتك الشخصية فوق أى اعتبار يجعل كثير من المحيطين بك يتعاملون معك بحذر، المقربين منك يتعاملون مع هذا العيب فى شخصيتك، بحكم صلتهم بك، لكن الغرباء غير مضطرين لتحمل هذه الصفات فى طبيعتك الشخصية، حاول أن تتعمق أكثر فى هذه العيوب حتى تستطيع التغلب عليها.حالتك الصحية شبه مستقرة، لكن ممارسة الرياضة بشكل زائد عن الحد أثناء إصابتك بشيء بسيط، من الممكن أن يضاعف حجم الإصابة وتعتطور الأوضاع سريعاً وتجد نفسك أمام مشكلات صحية لها عواقب وخيمة، احذر من هذه الأشياء حتى تتجنب نتائجها.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة فى مستقرة فى حياته العملية بعد إقباله على تعلم خبرات جديدة فى مجال عمله، والتعامل مع أنواع جديدة من المهام العملية التى تطور من كفاءته وتجعله أقرب للحصول على ترقيات سريعة، والصفات الشخصية التى تشكل عيوب فى طباع الإنسان يمكن تقويمها والعمل عليها، حتى لا تؤذى مشاعر الآخرين.