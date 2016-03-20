حظك اليوم برج الثور الأحد 20/3/2016

برج الثور على الصعيد المهني:

> عليك أن تتمالك اعصابك أكثر من ذلك فى مجال عملك، فلا تجعل خلافاتك الشخصية تؤثر بالسلب على علاقتك بزملاءك فى العمل، لأن الخسائر التى ستجنيها أيديك من جراء هذه العصبية قد تكون جسيمة، افصل دوماً بين العمل والعلاقات الشخصية، واعتذر لمن تخطىء فى حقه، فأى شخص معرض للخطأ. على الصعيد العاطفي:

> عدم عثورك على شريك حياة لا يعنى أبداً أنك شخصاً غير مؤهل للحب، أو أنك لا تستحقه، كل ما فى الأمر أنك لم تقابل إلى الآن الشخص الذى يفهمك ويقدرك كما أنت، ينبغى عليك ايضاً أن تعرف ماذا تريد بالضبط من شريك حياتك، حتى تعرفه عندما تقابله مصادفة ولا تضيعه من أيديك. برج الثور على الصعيد الصحي:

> عليك إدراج العديد من العادات الصحية ضمن يومك، فرغم أن اليوم يكون مزدحم بالكثير من المهام، لا يعنى ذلك أن تهمل فى صحتك، فالصحة يجب أن تكون على رأس الأولويات، قم بشرب الكثير من المياه، وممارسة الرياضة، والنوم بشكل كافى. توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

> عندما توازن بين جوانب حياتك المختلفة، تستطيع بالتأكيد أن تجد السعادة، فتذكر دوماً أن الحياة ليست جانب واحد، لكنها مجموعة جوانب مختلفة يجب الموازنة بينها.

شبكةعيونالإخبارية

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