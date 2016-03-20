حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم الأحد 20 مارس 2016

حظك اليوم برج الثور الأحد 20/3/2016

>برج الثور على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الثور على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

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حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 20/3/2016

>برج الجوزاء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

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برج الميزان حظك اليوم الأحد 20 \3\2016

>برج الميزان على الصعيد المهنى:

الميزان على الصعيد العاطفى:

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الميزان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

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حظك اليوم برج الأسد الأحد 20/3/2016

>برج الأسد على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الأسد على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

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حظك اليوم برج الحمل الأحد 20/3/2016

>برج الحمل على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج الحمل على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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حظك اليوم برج الدلو الأحد 20/3 /2016

>الدلو على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الدلو على الصعيد الصحى :-

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توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 20/3/2016

>السرطان على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفي:

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برج السرطان على الصعيد الصحى :

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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حظك اليوم برج العذراء ليوم الأحد 20/3 /2016

>العذراء على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج العذراء على الصعيد الصحى :

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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حظك اليوم برج الجدى ليوم الأحد 2016/3/20

>حظك اليوم لبرج الجدى :

>حظك لبرج الجدى على الصعيد المهني:

حظك لبرج الجدى على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الجدى على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الجدى :

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برج الحوت حظك اليوم الأحد 20 / 3/2016

>برج الحوت على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج الحوت على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

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برج العقرب حظك اليوم الأحد 20/ 3/2016

>برج العقرب على الصعيد المهني:

على الصعيد العاطفى:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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حظك اليوم برج القوس ليوم الأحد 2016/3/20

>حظك اليوم لبرج القوس :

>حظك لبرج القوس على الصعيد المهني:

حظك لبرج القوس على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج القوس على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

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>عليك أن تتمالك اعصابك أكثر من ذلك فى مجال عملك، فلا تجعل خلافاتك الشخصية تؤثر بالسلب على علاقتك بزملاءك فى العمل، لأن الخسائر التى ستجنيها أيديك من جراء هذه العصبية قد تكون جسيمة، افصل دوماً بين العمل والعلاقات الشخصية، واعتذر لمن تخطىء فى حقه، فأى شخص معرض للخطأ.عدم عثورك على شريك حياة لا يعنى أبداً أنك شخصاً غير مؤهل للحب، أو أنك لا تستحقه، كل ما فى الأمر أنك لم تقابل إلى الآن الشخص الذى يفهمك ويقدرك كما أنت، ينبغى عليك ايضاً أن تعرف ماذا تريد بالضبط من شريك حياتك، حتى تعرفه عندما تقابله مصادفة ولا تضيعه من أيديك.عليك إدراج العديد من العادات الصحية ضمن يومك، فرغم أن اليوم يكون مزدحم بالكثير من المهام، لا يعنى ذلك أن تهمل فى صحتك، فالصحة يجب أن تكون على رأس الأولويات، قم بشرب الكثير من المياه، وممارسة الرياضة، والنوم بشكل كافى.عندما توازن بين جوانب حياتك المختلفة، تستطيع بالتأكيد أن تجد السعادة، فتذكر دوماً أن الحياة ليست جانب واحد، لكنها مجموعة جوانب مختلفة يجب الموازنة بينها.>حاول أن تنتهز الفرص التى تأتى أمامك وفى طريقك، فالفرص التى تضيع لن تعود مرة أخرى، وحتى تستطيع انتهاز هذه الفرص عليك فى البداية تطوير نفسك حتى عندما تاتى الفرصة تكون على استعداد لاغتنامها، قم بأخذ العديد من الكورسات فى المجال الذى تحب العمل فيه، وليس بالضرورة أن يكون محال دراستك حتى أنه عندما تأتى الفرصة، تكون أنت الأنسب لها.عندما يخطىء شريك حياتك فى حقك، فهذا لا يعنى أن تهجره، فأنت أيضاً قد تخطى فى حقه، قم بمسامحته، لتجد من يسامحك فيما بعد، يمكنك العتاب ومحاولة الوصول لنقاط اتفاق كثيرة ولكن بالحديث الصريح، وليس الهجر والبعد.حاول أن تبتعد عن إجهاد عقلك بهذا الشكل المبالغ فيه، فالمزيد من التفكير سيجعلك تعانى من الأرق، وهذا شىء سيؤثر بدوره على جوانب حياتك المختلفة، لذلك قم بممارسة الرياضة حتى تستطيع معالجة الأرق، والنوم بسلام.مادمت تواظب على المثابرة والعمل الجاد، وتنمية نفسك ومواهبك، وقدراتك، فلا تخف من المستقبل، فالعمل الجاد يؤتى ثماره ولو بعد حين، فقط تعلم وتحلى بالصبر.>أوضاعك فى العمل غير مستقرة خصوصاً أنك فى الفترة الأخيرة تعرضت لكثير من الأزمات، والخلافات مع مديرك فى العمل، مما أثر سلباً على وضعك فى العمل، كذلك من المتوقع أن تستمر هذه الخلافات قليلاً.على الرغم من أن علاقتك بالحبيب كانت مستقرة كثيراً فى الفترة الماضية، وحاول أن تكون هادئ معه قدر الإمكان.مشاكل كثيرة تعانيها صحيًا ستؤثر على بشرتك وجمالك، لذا عليك إتباع العادات الغذائية السليمة والأنظمة الصحية، لقد حان الوقت لعمل ريجيم لإنقاص وزنك، الوقت مناسب لكى تهتم بجمالك ولكن بشكل صحى، فصحتك هى أساس جمالك، لذا تريث فيما تتناوله من أطعمة.يبدو أنك قد عرفت أخيرًا ما العيوب التى تكمن فى شخصيتك، لذا ستغير طريقة تفكيرك من الطريقة العادية إلى الطريقة الصحيحة، هذا التغيير سيؤثر على الانطباعات التى تؤخذ عنك من قِبل المقربين منك، الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة.>تحاول أن تخدع البعض لتلبى رغباتك وتحقق ما تطمح إليه، لكن احترس من الانغماس فى هذه الأمور اليوم وإلا ستجنى الكثير من المتاعب وستخسر الكثير من الناس الذين وثقوا بك وقد تفقد هذه الثقة للأبد التى بنيتها على مدى سنوات عديدة.اليوم مثالى جدًا لكى تخطط لبعض الأنشطة العائلية، وعلاقات الصداقة بشكل خاص ولكن عليك أن تتجنب اللقاء بشريك حياتك أو أية لقاءات حميمية واجعل الأولولية للالتزامات العائلية.صحتك ستكون ممتازة اليوم يمكنك أن تعززها بالاستماع إلى بعض الموسيقى أو الاستمتاع بالطبيعة الهادئة والاسترخاء فى الهواء الطلق، هكذا تتكامل صحتك النفسية والعقلية مع صحتك الجسدية وتصبح فى أفضل حال ممكنة وتتخلص من الإجهاد العقلي.من المهم أن تدرك قيمة المصداقية التى تتمتع بها لدى الآخرين وتحافظ عليها مهما تطلب منك الأمر من مواجهة مصاعب أو تحمل ضغوط إضافية، كن حذرًا من شخص قريب منك لكنه يتآمر ضدك، ولا تتردد فى اتخاذ إجراءات حاسمة ضده.>من المحتمل أن تحدث بعض التغييرات فى مكان عملك، قد تبدو لك غير مشجعة فى البداية لكن سرعان ما سوف تفتح لك آفاقًا جديدة بشرط أن تتحلى ببعض الشجاعة والإيمان بالذات لكى تستفيد من هذه الفرص الجديدة، وقد تبدو لك المغامرة محفوفة بالمخاطر فى البداية ولكن يمكنك الحصول على المتعة بما تفعله وتحقيق النجاح.كن حذرًا من الغش والخداع على الصعيد العاطفى هذه الأيام، حتى بعض الخداع يمكن أن يكون غير مقصود ولكنه سيسبب لك الكثير من الضرر، فحاول أن تتحكم فى مشاعرك قدر الإمكان وأن تتريث قبل اتخاذ أى خطوة جديدة فى العلاقة.قد تضطر لاتخاذ إجراءات تأديبية قوية لتدريب عقلك المتلهف على الطعام أن يتناول الغذاء الصحفى فقط وأن تمارس الرياضة فى بداية كل يوم، اعتبر هذه الفكرة مغامرة جديدة وستكون هذه المغامرة الأكثر نجاحًا فى حياتك.تصادفك رحلة مغامرة غير مخطط لها ستكون داخل المدينة وستقضى الكثير من الوقت المرح والممتع تتمكن خلاله من محو خلافاتك القديمة مع شخص مقرب من قلبك.>التعرف على أنوع جديدة من المهمات فى محيط عملك، تدعم خبراتك الشخصية وتساعدك على الوصول إلى خطوات أكثر تقدماً فى وقت قصير، لا تعتقد أن المهام الجديد تتطلب عناء دون فائدة، ستعرف قيمة هذا العناء لاحقاً بعدما تعلم فائدته الحقيقية، وتى تقدمك وترقياتك فى العملتفضيل نفسك على الآخرين ووضع مصلحتك الشخصية فوق أى اعتبار يجعل كثير من المحيطين بك يتعاملون معك بحذر، المقربين منك يتعاملون مع هذا العيب فى شخصيتك، بحكم صلتهم بك، لكن الغرباء غير مضطرين لتحمل هذه الصفات فى طبيعتك الشخصية، حاول أن تتعمق أكثر فى هذه العيوب حتى تستطيع التغلب عليها.حالتك الصحية شبه مستقرة، لكن ممارسة الرياضة بشكل زائد عن الحد أثناء إصابتك بشيء بسيط، من الممكن أن يضاعف حجم الإصابة وتعتطور الأوضاع سريعاً وتجد نفسك أمام مشكلات صحية لها عواقب وخيمة، احذر من هذه الأشياء حتى تتجنب نتائجها.يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فترة فى مستقرة فى حياته العملية بعد إقباله على تعلم خبرات جديدة فى مجال عمله، والتعامل مع أنواع جديدة من المهام العملية التى تطور من كفاءته وتجعله أقرب للحصول على ترقيات سريعة، والصفات الشخصية التى تشكل عيوب فى طباع الإنسان يمكن تقويمها والعمل عليها، حتى لا تؤذى مشاعر الآخرين.>التظاهر بالقوة طوال الوقت أمام المقربين منك، والتعامل مع المشكلات المعقدة فى العمل بشىء من الاستهتار يزيد من حجم المشكلة ولا يعالجها، إعطاء الأشخاص قردهم الحقيقى، والتعامل مع الرؤساء بتقدير لأوامرهم فى نطاق العمل، يكسبك تعاطفهم معك وستجد عوناً منهم لحل أعتى المشكلات.مولود السرطان يعتبر عن مشاعره هى مركز الكون، ومن خلالها يصدر أحكامه على أى شىء، ويتعامل بها مع الأشخاص، لذلك يجد شريك حياة السرطان سهولة ومتعة فى التعامل معه، فقط إن قدر حجم مشاعره و أهميتها، وتعامل معها باهتمام و حكمة و تقدير لاندفاعهها فى بعض الأوقات.علامات الإرهاق لن تفارق وجسك منذ فترة، تتعامل مع ساسعات يومك بشكل عكسىـ فالسهر طوال الليل والنوم طوال النهار، لن يعطى جسمك الفائدة الإلهية التى خلقها الله، ويترتب على ذلك مشكلات فى الناحية الغذائية و مشكلات فى التركيز وعلامات مرضية مثل الصداع المزمن و ألام العظام وضعف النظر.يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان ان يعيش فترة عصيبة هذه الأيام خاصة إنه يتعامل بشكل خاطئ مع مشكلات العمل، يجب أن تستمع إلى نصائح رؤسائك فى العمل وتعمل بها حتى تجد حلول لكثير من المشكلات، و احرص على عدم التخلى عن مشاعرك التى تتعامل بها مع الأشخاص حتى لا تفقد جزءاً كبيراً من جمال شخصيتك.>اعتمادك على حدسك فى كثير من المشكلات العملية، واتخاذ القرارت الهامة فى محيط العمل، يفيدك كثيراً فى الأيام القادمة، تضع قدمك الآن على الطريق الصحيح وتسير بخطوان ثابتة، بالرغم من إنها غير محسوبة، إلا أنها ستفيدك كثيراً وتطور من كفاءتك وقدرتك، وذكاءك فى التعامل مع رؤسائك يجعلك محط اهتمام كثير من الشخصيات التى ترأس مناصب كبرى فى العمل.الحنين إلى الماضى و الانخراط الدائم فى الذكريات، يجعل منك شخص أكثر رقة ويزيد من خبرتك الحياتية، وعدم التصريح عن مشاعرك وكشف حقيقتها، يجعل الكثيرين يضعوك فى قائمة الشخصيات الأكثر غموضاً، لكن طبيعة العذراء تبتعد عن الغموض فى حياتها الاجتماعية، ولا يتعمد إخفاء شيء إلا إذا كان ذو قيمة كبيرة عنده.تستمع إلى أخبار سيئة عن أحد الأصدقاء المقربين مما يجعلك تشعر بألام نفسية كثير تؤثر على حالتك الصحية، فتواجه مشكلات مثل القولون العصبى و خلل فى ضغط الدم، و أعراض الصداع المؤلم، ويمكن أن تتغلب على هذه الأعراض بالتفكير الهادىء والتعامل مع المواقف بمرونة .يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فترة هادئة خاصة على النواحى العملية التى عانى فيها كثيرا فى الفترة القادمة، أما الحنين إلى ذكرياته العاطفية القديمة لن يتركه ويجعله يميل إلى استماع أغنيات بعينها وزياردة أماكن لها فى قلبه قيمة خاصة.>للأسف أخطأت كثيرا الفترات السابقة وحان الوقت لتحصد نتائج أخطائك فالتراخى والكسل والتراجع عن أداء مهامك اليومية ستودى بك إلى نتائج عكسية فى عملك وستحصر حلمك الذى طالما تطلعت إليه .الحب وحده سيكون إلى جوارك الفترات القادمة فلا تدع الفرصة لعصبيتك أن تفسد علاقتك العاطفية فربما الضغوط النفسية تسيطر عليك فى باقية حياتك لكن لا تضع لها مساحة أكبر من حجمها فى حياتك.بالنسبة للحالة الصحية فهناك المزيد من المشاكل الناتجة عن الضغط العصبى الذى تمرون به لذلك لا داعى لاهمال نصائح وتعاليم الطبيب لأنها ستضعك فى مشكلة كبيرة.حاول أن تكون أكثر هدوء حتى تتخط المشاكل التى ستواجهك فى عملك بسبب تراخيك الفترة السابقة، الحب أيضا سيواجهم به المشاكل والعراقيل حتى الحياة الصحية ستشهد تراجع كبير.>تعمل منذ فترة على مشروع أو فكرة ما سوف تؤتى ثمارها بدءً من اليوم مما يشجعك كثيرًا على العمل بشكل مستقل فى الفترة القادمة. من الممكن أن تحصل على شراكه أو تمويل غير متوقع.أنت واقع فى غرام العلاقة الحالية ولا مانع لديك أن تتخلى عن الكثير من الأشياء فى سبيل البقاء فيها، حاول أن توازن بين العقل والعاطفة ولا تنجرف نحو اتخاذ أى قرارات مصيرية قد تندم عليها.لديك الكثير من النشاط والحيوية ، حاول أن تستغل ذلك وتمارس بعض التمارين الرياضية ولو لبضع دقائق. حالتك النفسية سوف تكون جيدة جدا اليوم حيث تصل إلى قمة هدوءك واتزانك الداخلى.لا تضع ثقتك فى أى شخص اليوم وعليك الحذر من بعض الأصدقاء الذين يحملون بداخلهم الغيرة والأحقاد. ذهنك صافى اليوم من الممكن أن تضع خطط ممتازة للفترة القادمة.>تمالك أعصابك اليوم فى محيط العمل قد تتعرض للكثير من الضغوطات من جانب مديرك، عليك أن تتعامل مع الأمور بحكمة وبهدوء ولا تتردد فى الاستعانة ببعض الأصدقاء.تأتى الأمور فى صالحك بشكل كبير بعد فترة من التوتر والمشاكل مع الشريك، حاول الاستفادة من فترة الهدوء فى إعادة جسور الثقة بينكم مرة أخرى.نتيجة لضغوطات العمل تعانى من التوتر والعصبية الشديدة، احذر عزيزى العقرب فذلك قد يؤثر بشدة على صحتك الجسدية فى الفترة القادمة. من الممكن أن تمارس بعض الرياضات التى تساعدك على الهدوء مثل اليوجا ولا تتردد فى استشارة طبيب نفسى اذا اقتضت الضرورة.تواجه العديد من التعقيدات غير المتوقعة على صعيد العمل، فى بعض الأحيان قد تكون أن المخطئ، حاول أن تظل هادئًا وتعديد ترتيب أولوياتك للفترة القادمة حتى تصل إلى النجاح المنشود.>المشاكل ستواجه أبناء هذا البرج أيضا فى حياتهم العاطفية لكن هم السبب فى اختلاقها وابتداعها لأن العصبية والتوتر الزائد من الممكن أن يخلقا أزمات ليس لها أى مكان، لذلك عودوا إلى حالتكم الطبيعية حتى .الحب وحده سيكون اهم الدوافع الإيجابية بالنسبة لك، فسيعةضك عن أى مشاكل فى حياتك الاجتماعية وسيملى عليك حياتك ويقتل كل لحظات الفراغ التى كنت تعانى منها فى يوم من الأيام.الحالة الصحية جيدة جدا ولا داعى للقلق، لكن على السيدات الحوامل منهم أن يكونوا حريصين على أنفسهن ويتبعوا تعليمات الطبيب.بعض المشاكل فى العمل لكنها صغيرة وستمر مرور الكرام دون أن تترك أى مشكلة أو أزمة حقيقية، أما بالنسبة لحالة الحب فشريك الحياة سيحتويك وسيعيدك لأيام الحب، أما الحالة الصحية فيجب اتباع تعاليم الطبيب .