بالفيديو - تقرير في الجول - أقوى 7 مباريات لدربي مانشستر منذ شراء الشيخ منصور لسيتي

تغير حال مانشستر سيتي منذ أن اشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان في سبتمبر عام 2008، وتغيرت عقلية الفريق، وطريقة منافسته وأصبح منافسا على اللقب ومن أقوى الفرق في أوروبا.

حقق السكاي بلوز لقب الدوري الأول لهم منذ 44 عاما في موسم 2011-2012 وفاز به للمرة الرابعة في تاريخه في موسم 2013-2014.

وقبل مواجهة مانشستر سيتي مع نظيره مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ31 بالدوري الإنجليزي رصد موقع "90 مين" أبرز 7 مباريات بين الفريقين وشهدت لحظات إثارة وينقلها لكم FilGoal.com.

سبتمبر 2009

من أكثر المباريات التي شهدت لحظات إثارة ودراما في تاريخ الدوري الإنجليزي، على ملعب أولد ترافورد في الدور الأول من موسم 2009-2010، سجل الأهداف لمانشستر يونايتد كلا من واين روني هدف ودارين فليتشر هدفين وسجل هدف الفوز القاتل مايكل أوين، في حين أن كلا من كارلوس تيفيز سجل هدفين وكريج بيلامي سجل هدف لصالح مان سيتي، وانتهى اللقاء في الدقيقة 94 بعد هدف أوين القاتل.

أبريل 2010

فاز مانشستر يونايتد في لقاء الدور الثاني بنتيجة 1-0، قضى ذلك الهدف الذي سجله بول سكولز من عرضية باتريس إيفرا على أحلام مانشستر سيتي في التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم التالي.

أكتوبر 2011

أسوأ خسارة لمانشستر يونايتد على ملعبه منذ 1955، حتى الدقيقة 70 كانت النتيجة 3-0 لصالح مانشستر سيتي، ثم انهار الشياطين الحمر لينتهي اللقاء بنتيجة 6-1 لصالح مان سيتي، سجل الأهداف الستة ماريو بالوتيللي هدفين وإيدين دجيكو هدفين وهدف لكلا من ديفيد سيلفا وسيرخيو أجويرو، بينما سجل هدف يونايتد الوحيد دارين فليتشر.

ديسمبر 2012

عاد مانشستر يونايتد للانتقام في الموسم التالي للخسارة بـ6 أهداف بعد عام من الخسارة بـ6-1 في أولد ترافورد، وفي سعيه للفوز بلقب الدوري فاز الفريق في الوقت القاتل بهدف الوافد الجديد في ذلك الوقت روبن فان بيرسي، انتهى اللقاء بنتيجة 3-2 لصالح مانشستر يونايتد وسجل روني الهدفين الأخرين، في حين أن هدفي سيتي سجلهما يايا توريه، وبابلو زاباليتا.

سبتمبر 2013

استعاد مانشستر سيتي لقب الدوري تحت قيادة مانويل بيللجريني خلال موسم 2013-2014، وعزز ذلك بالفوز بنتيجة 4-1 على جاره يونايتد في أول ديربي لديفيد مويس مدرب الفريق ذلك الوقت وسجل أهداف السكاي بلوز كلا من أجويرو هدفين وهدف لكلا من يايا توريه وسمير نصري.

مارس 2014

في نفس الموسم الذي خسر فيه الشياطين الحمر بنتيجة 4-1 بملعب الاتحاد، تفوق مانشستر سيتي مجدد في الدور الثاني، بالفوز بثلاثية نظيفة سجل الأهداف إدين دجيكو هدفين وهدف ليايا توريه، ورحل مويس بعد هذا اللقاء بفترة قصيرة.

أبريل 2015

حقق مانشستر يونايتد فوزه الأول على جاره وضيفه مانشستر سيتي منذ 3 أعوام بنتيجة 4-2، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الموسم الماضي، سجل الأهداف للشياطين الحمر آشلي يونج ومروان فيلايني وخوان ماتا وكريس سمولينج وسجل هدفي سيتي سيرخيو أجويرو.