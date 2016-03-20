سباليتي لميدو: كان بإمكانك أن تصبح لاعبا إلى الآن.. وصلاح ' الأنيق ' يحتاج للشراسة

داعب لوتشانو سباليتي المدير الفني لروما أحمد حسام "ميدو" المحلل الفني لقنوات beIN Sports بأنه كان يمكنه الاستمرار في الملاعب إلى الآن.

واعتزل ميدو نهائيا في 2013 قبل الاتجاه للتدريب عبر الزمالك ثم التحليل الفني للمباريات.

وسأل ميدو سباليتي أثناء وجوده عقب مباراة روما وإنتر قائلا: "مثلما كنت تعمل معي عقب المران بشكل منفرد، ماذا يحتاج صلاح ليتطور أكثر؟"

ورد سباليتي قائلا: "أتذكر ذلك جيدا يا ميدو، لديك شخصية قوية وكان بإمكانك أن تكون لاعبا إلى الآن".

وأضاف "صلاح لاعب مميز ولديه قدم جيدة وشخصيته رائعة فهو حمل وديع.. لكن هناك بعض المواقف الصعبة لا يتصرف فيها جيدا".

ثم استدرك "لكني معجب بتحركاته الأنيقة ومن الناحية التكتيكية رائعا".

وعاد ميدو وتحدث "هدوء صلاح رائع وجيد جدا، لكن سباليتي يعمل على الجانب الفني والتكتيكي لكنه يحتاج للشراسة وبعض الـ(جرينتا) في الملعب".

وأشار "دي روسي أثناء لعبنا بلايستيشن لا يلعب إلا بروما، وإذا تعرض لخسارة لا ينام.. يظل يلعب حتى يفوز. هذه هي الروح التي أقصدها".

"سباليتي قادر على تطوير هذه الناحية في صلاح".

وأتم "بعض من لا يفهمون يقولون ما علاقة هذا بكرة القدم.. لكن هذا مهم جدا للاعب أن يتحلى ببعض الخبث الكروي والشخصية القيادية".