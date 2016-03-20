بالفيديو - إنتر يوقف قطار انتصارات روما بتعادل مثير في وجود صلاح

(إفي): أوقف إنتر ميلانو مسلسل انتصارات روما في الكالتشو بعدما فرض عليه التعادل الإيجابي في عقر داره "الأوليمبيكو" بهدف لمثله اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الـ30 لدوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وشارك محمد صلاح جناح روما في المباراة كاملة وهدد المرمى أكثر من مرة.

تقدم "النيراتزوري" في النتيجة بهدف حمل توقيع جناحه الكرواتي إيفان بيريشيتش في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، قبل أن يقتنص البلجيكي راجا ناينجولان نقطة التعادل قبل النهاية بست دقائق.

وبعد شوط أول سلبي بين الفريقين، تقدم الفريق الزائر في النتيجة بهدف كرواتي خالص بعدما مرر مارسيلو بروزوفيتش كرة بينية رائعة لمواطنه بيريشيتش ليسدد الأخير كرة أرضية قوية من داخل المنطقة مرت على يسار فويتشيك تشيزني.

وانتظر أصحاب الأرض حتى قبل النهاية بست دقائق حتى جاءت الانفراجة عبر أقدام نانيجولان الذي سدد كرة قوية من داخل المنطقة سكنت الزاوية اليسرى لمرمى سمير هاندانوفيتش.

وبهذه النتيجة فشل إنتر ميلانو في تحقيق فوز لم يحدث على ملعب الأوليمبيكو في الكالتشو منذ موسم 2008-2009 عندما أسقط الفريق العاصمي برباعية نظيفة.

وتوقف مسلسل انتصارات "الذئاب" عند ثمان انتصارات متتالية في الكالتشو بعد هذا التعادل ليرتفع رصيده للنقطة 59 ويحافظ على موقعه في المركز الثالث.

بينما فشل "النيراتزوري" في تحقيق فوزه الثالث على التوالي ليكتفي بنقطة رفعت رصيده لـ55 في المركز الرابع مؤقتا، في انتظار نتيجة مباراة فيورنتينا (54 نقطة) غدا التي سيحل فيها ضيفا على فروسينوني.

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