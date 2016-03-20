أمريكا تعلن دعمها لبعثة حفظ السلام فى الصحراء الغربية بالمغرب

اعلنت الولايات المتحدة دعمها لبعثة حفظ السلام المهددة بالتوقف فى إقليم الصحراء الغربية، بعد أن اتخذ المغرب خطوات لتقليص حجمها وقطع ثلاثة ملايين دولار من تمويلها.

فى الوقت نفسه، قال جون كيربى، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان صدر الجمعة ليلًا، أن واشنطن تعتبر أن خطة الحكم الذاتى التى طرحها المغرب للإقليم "جادة وواقعية ويمكن التعويل عليها" وإنها تمثل "منهجا... يمكن أن يلبى تطلعات شعب الصحراء الغربية".

يأتى بيان كيربى فى وقت يشهد تصعيدًا فى الخلاف بين المغرب والأمم المتحدة حول الصحراء الغربية، وهى مستعمرة إسبانية سابقة ضمها المغرب عام 1975. وقاتل المغرب متمردى جبهة البوليساريو الذين يسعون إلى استقلال إقليم الصحراء الغربية إلى أن توسطت الأمم المتحدة فى وقف لإطلاق النار هناك عام 1991.

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