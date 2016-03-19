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بالصور.. محافظة مطروح تشارك فى الحدث العالمى "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار

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بالصور.. محافظة مطروح تشارك فى الحدث العالمى "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار بالصور.. محافظة مطروح تشارك فى الحدث العالمى "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار
شاركت محافظة مطروح، فى الحدث العالمى "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار، مساء اليوم السبت، لمدة ساعة من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساءً لمواجهة الاحتباس الحرارى، حيث خفف قطاع كهرباء مطروح الأحمال، بتخفيض إنارة معظم الشوارع، وإطفاء إنارة شوارع بعض المناطق غير الرئيسية، فى الوقت الذى لم يهتم فيه معظم الأهالى بالحدث العالمى أو لم يسمعوا به من الأصل.

كانت محافظة مطروح، قد أعلنت فى بيان أمس الجمعة، أن قطاع كهرباء مطروح، يناشد الأهالى بالمشاركة الفعالة فى الحدث العالمى "ساعة الأرض" بإطفاء الأنوار، مساء اليوم السبت، لمدة ساعة لمواجهه الاحتباس الحرارى.

وأضاف البىان، أن الحملة تهدف إلى توفير استهلاك الطاقة، ورفع الوعى بظاهرة التغيرات المناخية، ودعم المشاركة الإيجابية للمجتمع فى حماية البيئة، من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة، إضافة إلى الهدف الأساسى وهو توحيد الشعوب، بالمشاركة فى حماية الكوكب بحيث يكون كل فرد فى العالم جزء من تلك المهمة.

محافظة مطروح (1)

محافظة مطروح (2)

محافظة مطروح (3)

محافظة مطروح (4)

محافظة مطروح تطفئ الأنوار للمشاركة فى الحدث العالمى "ساعة الأرض"

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