ضبط موظفة تحصل علي معاش زوجها بدون وجه حق بالمنيا

ألقت مباحث الأموال العامة بالمنيا، القبض علي موظفة، لقيامها بالإستيلاء علي المعاش التأميني الخاص بزوجها المتوفي، رغم زواجها بأخر وتزوير بطاقة الرقم القومي.

> وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، تلقي إخطاراً من اللواء محمود عفيفي مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات للمقدم معتز البدوي رئيس مباحث الأموال العامة، بقيام “أ- ر” 57سنة مقيمة بندر المنيا، بإستغلال وظيفتها والإستيلاء علي المعاش التأميني الخاص بزوجها الأول “ع و” والمتوفي في 4 أكتوبر 1995، وأستخدمت محرر رسمي مزور بأثبات أنها أرملة رغم زواجها في 11يوليو 2008 من “م س”، ولم تقم بتغيير خانتها الإجتماعية ببطاقة الرقم القومي، وأستمرت في الصرف، وتسببت في إحداث ضرراً بالمال العام.

> وتم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، وتم ضبط المتهمة والبطاقة المزورة، وتبين أنها تحصلت علي مبلغ مالي قدره 13757جنيهاً معاش زوجها الأول، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3300 إداري قسم المنيا.