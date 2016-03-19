تيجانا: احتفال أحمد توفيق طبيعي.. وماكليش بدأ ينسجم مع الزمالك

يرى إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أن احتفال أحمد توفيق لاعب وسط الفريق طبيعيا بسبب الضغوط التي عانى منها اللاعب الفترة الماضية.

وابتعد توفيق عن الزمالك في الفترة الأخيرة بسبب التجنيد لكنه عاد لينضم للفريق وشارك في أخر خمس دقائق ونجح في تسجيل الهدف الثاني أمام يونيون دوالا في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال تيجانا في تصريحات تليفزيونية يوم السبت: "حسمنا مواجهة دوالا من الشوط الأول بعد الهدف الذي سجله كهربا".

وأضاف "الخبرة لعبت دورا مهما مع الزمالك في المباراة وإصرار اللاعبين كان واضحا على تحقيق الفوز، كما أن نتيجة الذهاب ساعدتنا".

وفاز الزمالك 1-0 في مباراة الذهاب بهدف محمد كوفي.

وأردف "أليكس ماكليش المدير الفني بدأ ينسجم مع الفريق والمجموعة الموجودة وسيحدث مزيد من الانسجام خلال الفترة المقبلة".

وأتم "تصرف أحمد توفيق بعد الهدف طبيعي فهو ناتج عن ضغوط تعرض لها اللاعب خلال الفترة الأخيرة وفك النحس الذي لازمه طوال الفترة الماضية".