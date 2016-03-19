3 طلاب من جامعة قناة السويس فى التصفيات النهائية لمسابقة مختبر الشهرة

فاز ثلاثة طلاب من جامعة قناة السويس بالصعود للتصفيات النهائية من ضمن 12 متسابقا على مستوى الجمهورية والتى تقام بالقاهرة.

وأعلن الدكتور محمد سعد زغلول الأستاذ بكلية العلوم و المشرف على المختبر بجامعة قناة السويس أن طلاب جامعة قناة السويس تميزوا فى أدائهم وحصدوا مراكز ثلاثة أولى طالبين من كلية الهندسة والثالث من كلية الصيدلة فى وجود منافسة قوية من جامعات أخرى كالأزهر والمركز القومى للبحوث، مؤكدا على أن دعم الجامعة واهتمام قياداتها بالطلاب وتوفير فرص وعوامل الابتكار والتميز كان دافع قوى لهذا الأداء المتميز.

وكانت الجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، والبحث العلمى والمركز الثقافى البريطانى إحدى نظمت تصفيات مسابقة مختبر الشهرة السابع.

حيث يقام فى مصر 4 جولات محلية فى عدة محافظات مثل القاهرة والإسكندرية وأسيوط والإسماعيلية من أجل اختيار 12 فائز من الأربع تصفيات للمشاركة فى المسابقة النهائية، وشارك من جامعة قناة السويس عدد من طلاب العلوم والهندسة والصيدلة برعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة والدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب وإشراف عام الدكتور عبد الرؤوف مصطفى عميد كلية الحاسبات والمعلومات وإشراف الدكتور محمد سعد زغلول بكلية العلوم والذى أكد أن كل متسابق يشترك فى إحدى الأدوار النهائية الثلاث لتقديم عرض لمدة ثلاث دقائق فى أحد الموضوعات من اختياره. ويتم الحكم على كل عرض وفقا لثلاثة معايير: المحتوى ووضوح المعلومة والشخصية المتسابقة ويقدم العشرة الفائزين عرضا إضافيا فى المسابقة النهائية.

وعقدت تصفيات المسابقة فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فى 27 فبراير 2016 ثم جامعة بنى سويف يوم 12 مارس 2016 وأخيرا جامعة قناة السويس بالإسماعيلية فى 19 مارس 2016.

ويحصل المشتركون فى الأدوار النهائية على فرصة للمشاركة فى دورة تدريبية متخصصة أثناء عطلة نهاية الأسبوع مع خبير فى مجال الإعلام ومهارات الاتصال قبل التنافس على لقب نجم مختبر الشهرة مصر 2016 فى المسابقة الوطنية النهائية المقرر عقدها فى يونيو 2016.

مختبر الشهرة هى مسابقة للتواصل العلمى بدأت بمبادرة من مهرجان شلتنهام للعلوم والمؤسسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والفنون بالمملكة المتحدة فى عام 2004 وتم تنظيم هذه المسابقة لأول مرة فى مصر عام 2009 وذلك لدعم مجهودات الحكومة المصرية للنهوض بالعلوم وبناء ثقافة تدعم الدور الإيجابى الذى تقوم به العلوم فى تحسين المستوى الاقتصادى والاجتماعى.

ويهدف مختبر الشهرة إلى تشجيع شباب العلماء على إيجاد وسيلة للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الجمهور الأكبر بطريقة منفتحة ملهمة وتفاعلية كما تهدف الى حث الأجيال الشابة على اتخاذ العلوم والتواصل العلمى مجالا ملهما لمستقبلهم الوظيفى بالإضافة الى تعزيز العلوم كجزء من الثقافة السائدة فى المجتمع ويقوم خلالها المتسابقين بعرض موضوع علمى بطريقة شيقة مبتكرة فى ثلاث دقائق بدون استخدام أى وسائل مساعدة مثل برنامج العرض التقديمى أو أى أدوات عرض إلكترونية أخرى ولكن يمكنهم استخدام الأدوات التوضيحية بشكل محدود.

المتسابقون من شباب العلماء المصريين أو الدارسين للعلوم فى مجالات العلوم الحياتية الأساسية والهندسية وتتراوح أعمارهم من 18 إلى 40 عاما.

وضمت لجنة التحكيم كل مت الدكتور هانى الناظر أستاذ بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بالمركز القومى للبحوث ووندى ثابت حاصلة على درجة البكالوريوس فى علم النفس والمسرح من الجامعة الأمريكية.

يتم تقديم جوائز قيمة للمتسابقين المؤهلين من الجولات المحلية ويحظى الفائز الأول برعاية كاملة للسفر الى المملكة المتحدة، حيث يمثل مصر فى المسابقة الدولية التى ستقام خلال مهرجان شلتنهام للعلوم فى شهر يونيو القادم.

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