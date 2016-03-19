بالصور.. تدشين حركة الإعلام الإيجابي بنقابة الصحفيين

دشن عدد من الإعلاميين والكتاب الصحفيين، مساء اليوم السبت، حركة “الإعلام الايجابي”، خلال حفل اقيم بقاعة الحريات في نقابة الصحفيين.

وتهدف الحركة الي خلق مناخ أفضل في الإعلام، والرقابة الكاملة على الموضوعات التي يتم عرضها على المجتمع، ليصبح الإعلام جزءًا من الحراك الوطني الهادف، بعد حالة التجاوزات التي شهدها خلال الفترة الآخيرة.

شارك في الاحتفالية الإعلامي عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والإعلامي حمدي الكنيسي رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق ورئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، والإعلامية سلمى الشماع رئيس قناة النيل للمنوعات، والإعلامي مفيد فوزي، والإعلامية فايزة واصف، والفنان سمير صبري.

وافتتحت فعاليات الحفل بدقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن من الجيش والشرطة، وتلاها تكريم لعدد من الإعلاميين والكتاب الصحفيين، على دورهم الإيجابي في تقديم مواضيع مهنية وخلقية للمجتمع.

ومن جانبه طالب عصام الأمير – رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، الجمهور أن يعيد النظر في أولويات المواضيع التي يشاهدها على وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدًا أن على الجمهور دور كبير، في تقييم ما يتم عرضه، ورفض الموضوعات التي تسيئ للمجتمع.

وأضاف خلال كلمة القاها بحفل تدشين حركة “الإعلام الإيجابي” بنقابة الصحفيين، أن انتشار الشائعات مؤخرًا، حدث بسبب توافر المعلومات بكثرة المغلوطة منها والصحيحة بصورة سريعة بدون رقابة.

وناشد مجلس النواب، ضرورة وضع فكرة إنشاء مجلس لتنظيم الإعلام في أولوياته، ليجد الإعلاميون قنوات شرعية يتحركون داخلها، تستطيع أن تنهي حالة التجاوزات التي يشهدها الإعلام، من طرح القضايا إلى عرضها على الجمهور.

المراسل – عمر جمال