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مئات المتظاهرين في الولايات المتحدة تندد بعنصرية «ترامب»

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مئات المتظاهرين في الولايات المتحدة تندد بعنصرية «ترامب» مئات المتظاهرين في الولايات المتحدة تندد بعنصرية «ترامب»

جانب من تلك المظاهرات

تظاهر مئات الأشخاص السبت في نيويورك ضد دونالد ونددوا بالعنصرية وعدم التسامح لدى المرشح الجمهوري الأوفر حظاً بكسب ترشيح حزبه في الاقتراع الرئاسي.
> وهتف متظاهرون تجمعوا في “كولومبوس سيركل” بالقرب من أحد أبراج ترامب في نيويورك حيث انتشرت الشرطة بشكل مكثف “دونالد ترامب، إرحل”.

وكتب على لافتات رفعها المتظاهرون “اطردوا ترامب” و”ابنوا جسوراً وليس جدراناً”، في إشارة إلى الجدار الذي يريد ترامب تشييده على طول الحدود مع المكسيك لمنع قدوم مهاجرين غير شرعيين من هذا البلد.

وفي وقت سابق، كان محتجون مناهضون لترامب أغلقوا طريقاً رئيسية في أريزونا في محاولة لمنع انصاره من الوصول إلى تجمع انتخابي سيعقده في إطار حملته للفوز بترشيح حزبه لسباق الرئاسة.

وتعد هذه محاولة جديدة من معارضي الملياردير المثير للجدل لعرقلة حملته للوصول إلى البيت الأبيض، بعد اندلاع تظاهرات وأعمال عنف في العديد من تجمعات ترامب خلال الأسبوع الماضي.

 

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