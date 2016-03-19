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محمد صلاح: لا توجد مشاكل في الزمالك.. ونساعد ماكليش

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محمد صلاح: لا توجد مشاكل في الزمالك.. ونساعد ماكليش محمد صلاح: لا توجد مشاكل في الزمالك.. ونساعد ماكليش

نفى محمد صلاح المدرب العام في الجهاز الفني لفريق الزمالك وجود مشاكل يعاني منها اللاعبين وذلك بعد الفوز على يونيون دوالا في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وغادر باسم مرسي مهاجم الزمالك غاضبا عقب المباراة دون الاحتفال مع زملائه دون سبب واضح حتى الآن.

وبسؤال صلاح عن حقيقة وجود مشاكل للاعبين في الزمالك نفى لمراسل قناة الحياة قائلا: "من قال لك هذا؟ لا توجد مشاكل.. ولا أعلم ما هذا السؤال الغريب".

وأضاف "نعمل على مساعدة الجهاز الفني بقيادة أليكس ماكليش المدير الفني في كل شيء يطلبه منذ يومه الأول.. ونخدم الزمالك من أي مكان".

وعمل محمد صلاح مع مدربي الزمالك الأجانب جيمي باتشيكو وجوزفالدو فيريرا قبل ماكليش.

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