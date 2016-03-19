5 أطعمة تضعف قدرتك الجنسية.. اعرفها واتجنبها قبل فوات الأوان

1- لبان النعناع

2- الأطعمة التى تحتوى على سكريات عالية (الحلوى)

3- الأطعمة المعلبة

4- اللحوم الحمراء

5- البطاطس المقلية

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كشف تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، عن أطعمة مثيرة للدهشة يتناولها البعض قبل العلاقة الحميمة، وتتسبب فى قتل القدرة الجنسية، لأنها تخفض مستويات هرمون التستوستيرون بالجسم، وتتضمن:>مضغ اللبان الذى يحتوى على النعناع قبل العلاقة الحميمة يجعل القدرة الجنسية أقل ويتسبب فى شعورك بالبرود، كما أن معطرات الفم التى تحتوى على المنثول تقلل من مستويات هرمون التستوستيرون.>أظهرت الأبحاث أن الأطعمة التى تحتوى على مستويات عالية من السكريات تفرز مستوى عال من الإنسولين، ويؤثر ذلك على مستوى هرمون التستوستيرون.>إذا كنت ترغب فى تناول بعض الأطعمة السريعة قبل العلاقة الحميمة فهذا يقلل قدرتك الجنسية، لأن هذه الأطعمة تحتوى على "BPA" وهى مادة كيميائية تؤثر على هرمون التستوستيرون.>يعتقد البعض أن اللحوم الحمراء توفر الطاقة اللازمة للجسم، ومن الجيد تناولها قبل العلاقة الحميمة، وهذا خاطئ فاللحوم الحمراء ثقيلة الهضم، وتجعلك تشعر بامتلاء وانتفاخ، وهذا ليس جيدا للقدرة الجنسية.>أظهرت العديد من الدراسات أن تناول الكثير من البطاطس المقلية قبل العلاقة الحميمة يساعد فى إنتاج الكثير من السكر، وهذا ليس جيدا لزيادة مستويات هرمون التستوستيرون.

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