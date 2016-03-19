هاموند: حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا

أعرب وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ، عن دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، مشددا على أنها الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد.

وقال هاموند في إتصال هاتفي اليوم السبت مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج – “حكومة الوفاق الوطني هي الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وأيدها مجلس الأمن الدولي بالإجماع.”

وأضاف أن الحكومة تحتاج إلى بدء العمل في طرابلس حالما يسمح الوضع الأمني بذلك، لافتا الى ضرورة سيطرتها على قوات الأمن والمؤسسات المالية لتستطيع تحقيق السلام والاستقرار الذي يحتاجه الشعب الليبي، مجددا دعم المملكة المتحدة الكامل لحكومة الوفاق الوطني.

وقال وزير الخارجية البريطاني “تواجه ليبيا سلسلة من التحديات الصعبة، بما في ذلك مكافحة داعش، والمهربين وإعادة الخدمات العامة الحيوية. المملكة المتحدة والمجتمع الدولي على أهبة الاستعداد لمساعدة حكومة الوفاق الوطني”.

أ ش أ